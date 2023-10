'Ring of Fire' Ho Fifala ha Letsatsi ho Khanyetsa Linaha Tsa Amerika

Ho fifala ha letsatsi ho sa tloaelehang le ho makatsang ho tla bonahala ho pholletsa le Amerika kajeno, ho tloha Oregon ho ea Brazil. Ho fapana le ho fifala ha letsatsi ho feletseng, moo khoeli e koahelang letsatsi ka ho feletseng, nakong ea lesale la ho fifala ha mollo, ho na le moeli o khanyang, o tukang o siiloeng ke khoeli. Tsela ea ho fifala ha letsatsi e qala Oregon, e feta Nevada, Utah, New Mexico, le Texas United States, 'me e tsoela pele ho pholletsa le Hloahloeng ea Mexico ea Yucatan, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia le Brazil. Karolo e setseng ea Hemisefere e ka Bophirimela e tla fifala hanyenyane.

Maholimo a hlakileng a bohlokoa bakeng sa ho bona ha khoeli e sira letsatsi, leha likarolo tse ling tsa tsela ea Amerika li ka ba le maru. NASA le lihlopha tse ling li rerile ho phatlalatsa ketsahalo ena bakeng sa ba sa khoneng ho e bona ka seqo. Litoropo le litoropo tse ling tse haufi le tsela eo khoeli e sira letsatsi ka eona li bontšitse ho tšoenyeha ka ho imeloa ke baeti, ha tse ling li amohetse monyetla oa ho etsetsa baeti liphihlelo tse ikhethang.

Ka mohlala, torotsoana ea Reedsport e Oregon e ile ea fetisetsa mokete oa eona oa ho fifala ha khoeli ka tlung ka lebaka la monyetla oa pula, empa ba ntse ba e-na le tšepo ea ho bona ketsahalo ea leholimo. Toropo ea Baker e Nevada e hlophisitse mesebetsi e kang ea drum circle le moketjana oa ho tantša, e sebelisa haholo likamore tsa bona tse supileng, tse seng li hiriloe nako e fetang selemo. Albuquerque, New Mexico, batho ba likete tse mashome ba tlang moketeng oa selemo le selemo oa air balloon fiesta oa toropo le bona ba tla khona ho bona ha khoeli e sira letsatsi pele mafube a hlaha.

Ho hlophisitsoe mesebetsi le matsapa a fapaneng a thuto libakeng tse fapaneng ho lumella batho ho bona ho sira ha khoeli ka mokhoa o sireletsehileng. Lehoatateng la Tatacoa la Colombia, litsebi tsa linaleli li thusa batho ba sa boneng ka limmapa tse phahamisitsoeng le ho fetoha ha thempereichara ha khoeli e sira letsatsi. Sebakeng sa Cancun Planetarium, Mexico, baeti ba bacha ba haha ​​​​li-projector tsa mabokose ho bona ka tsela e sa tobang lesale la mollo. Bamaya ba boholo-holo, ba neng ba bitsa ho fifala ha letsatsi e le “letsatsi le robehileng,” ba ne ba ka ’na ba sebelisa khalase e lefifi ea seretse se chesang ho sireletsa mahlo a bona liketsahalong tse joalo.

Litokisetso li ntse li etsoa litoropong le lirapeng tsa boikhathollo tsa sechaba tse haufi le tsela ea khoeli e le ho amohela matšoele a lebelletsoeng. Ba boholong Oregon's Klamath County ba eletse baahi ho boloka mabenkele le ho tlatsa litanka tsa bona tsa khase haeba ho na le sephethe-phethe sa litsela tse kholo. Bryce Canyon e Utah e lebelletse hore Moqebelo e tla ba letsatsi la eona le maphathaphathe ka ho fetisisa selemong, ha sebaka sa boikhathollo sa naha sa Pedra da Boca sa Brazil se lebelletse palo e kholo ea bashebelli ba chesehang.

Nako eohle ea ho fifala ha khoeli, ho tloha ha khoeli e qala ho sira letsatsi ho fihlela ha e khutlela setloaeling, e nka lihora tse ka bang 2.5 ho isa ho tse 3, 'me leqhubu la mollo le nka metsotso e meraro ho isa ho e mehlano, ho itšetlehile ka sebaka seo. Nako e latelang ea ho sira ha letsatsi ha letsatsi e tla pharalla United States ho leba nģa e 'ngoe ka April o tlang, ho qala Mexico ho ea Canada bochabela. Lesale le leng la ho fifala ha mollo le lebeletsoe ka October selemong se tlang, karolong e ka boroa ea Amerika Boroa, 'me Antarctica e tla ba le e' ngoe ka 2026. US e tla tlameha ho ema ho fihlela 2039 bakeng sa lesale le leng le bonahalang la ho fifala ha mollo, 'me Alaska e tla ba eona feela naha. tseleng ya yona e otlolohileng.

