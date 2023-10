Bafuputsi ba Lekanya Tšimo ea Magnetic ho Eclipse Medium of Spider Pulsar PSR J2051-0827

By

Bafuputsi ba Xinjiang Astronomical Observatory (XAO) ea Chinese Academy of Sciences ba fumane tšibollo ea bohlokoa mabapi le matla a khoheli a sekho se bitsoang PSR J2051-0827. Li-spider pulsars ke mofuta oa li-binary system tsa millisecond pulsar tse khetholloang ke balekane ba boima bo tlase mekhoeng ea nako e khuts'oane. Lits'ebetsong tsena, moea o matla oa pulsar le electromagnetic emission li ka senya le ho senya naleli e tsamaeang le eona.

Ho batlisisa thepa ea magnetic ea PSR J2051-0827, bafuputsi ba ile ba sebelisa Aperture Spherical radio Telescope (FAST) ea limithara tse makholo a mahlano. Ba tsepamisitse maikutlo haholo ho ithuteng litšobotsi tsa polarization tsa pulsar le boteng ba matla a khoheli ka har'a sebaka sa eona sa ho fifala ha khoeli. Liphuputso tsa boithuto ba bona li phatlalalitsoe ho The Astrophysical Journal ka la 14 Loetse.

Nakong ea ho fifala ha pulsar, bafuputsi ba hlokometse ho fokotseha ho tsitsitseng ha tekanyo ea ho potoloha (RM). Phetoho ena ho RM e ne e tloha ho 60 ho ea ho -28.7 rad m-2, e leng se bontšang boteng ba matla a khoheli a bohlokoa ka har'a sebaka sa ho fifala ha letsatsi. Ho ipapisitsoe le phapang ena ho RM, matla a matla a khoheli a pono a ne a hakanngoa hore ke 0.1 G.

Bafuputsi ba boetse ba hlokometse ketsahalo e tsejoang ka hore ke RM reversal, e ka 'nang ea bakoa ke liphetoho tsa matla a matla a khoheli tseleng ea pono e bakoang ke ho sisinyeha ha orbital. Phetoho ena ea RM e tšehetsa mohopolo oa hore tikoloho e haufi ea pulsar e rarahane ebile e na le makenete. Ho feta moo, boithuto bona bo fana ka maikutlo a hore tikoloho ea li-spider pulsars e na le lintho tse tšoanang le tse amanang le ho phatloha ho potlakileng ha seea-le-moea (FRBs).

Liphuputso tsa phuputso ena li kenya letsoho kutloisisong ea rona ea matla le thepa ea li-spider pulsars le ho fana ka leseli mabapi le mekhoa e ikarabellang bakeng sa ho fifala ha letsatsi ho bonoang lits'ebetsong tsena. Boithuto bona bo fana ka tlhahisoleseling ea bohlokoa mabapi le maemo a matla a khoheli sebakeng se haufi sa PSR J2051-0827 mme e bula mekhoa e mecha bakeng sa lipatlisiso tse ling lefapheng la bolepi ba linaleli ba pulsar.

Tlhaloso:

Mohloli: Sechaena Academy of Sciences