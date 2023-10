Mokhoa oa Novel o Hlahisoe ho Ithuta Karabelo ea Nyutlelie ho Li-Isotopes tsa Nako e Khutšoane tse Kenyellelitsoeng ho Liqhomane Tsa Stellar

By

Bafuputsi ba qapile mokhoa o mocha oa ho ithuta tsela eo nyutlelie e sebetsang ka eona ho feta ho phatloha ha linaleli tse matla. Mokhoa ona o kenyelletsa ho sebelisoa ha Active Target Time Projection Chamber (AT-TPC) e kopantsoeng le magnetic spectrometer. Boithuto bona, bo phatlalalitsoeng ho Physical Review Letters, bo ikemiselitse ho batlisisa li-nuclei tsa nakoana tseo ho leng thata ho li hlahloba ka laboratoring.

AT-TPC e khona ho lemoha le ho khetholla likaroloana ka ho latela litsela tsa tsona ha li ntse li tsamaea sebakeng se tletseng khase. Ka lehlakoreng le leng, magnetic spectrometer e bokella le ho khetholla likaroloana tse tsoang sebakeng sena se tletseng khase. Ka ho sebelisa mokhoa ona o mocha, bo-rasaense ba ile ba khona ho lekanya karabelo ea bohlokoa e amanang le phapanyetsano ea neutron ho tloha sepheo sa deuterium ka proton e tsoang ho projectile ea radioactive, tabeng ena, oksijene-14.

Boitšoaro bona bo khethehileng bo tšoana le mokhoa oa ho nka elektronike o etsahalang ha ho phatloha ha linaleli tse khōlōhali. Ho utloisisa liketsahalo tsena ho bohlokoa ho bafuputsi ho fumana leseli la hore na li bōpa bokahohle joang le ho kenya letsoho ho thehoeng ha likarolo tse fumanehang Lefatšeng.

Katleho ea tekanyo ena ea pele e bula menyetla ea lipatlisiso tsa nako e tlang mabapi le li-isotopo tsa nakoana tse bohlokoa ho utloisisa liketsahalo tsa linaleli. Boitšoaro bo ka ithutoang ho sebelisoa mokhoa ona bo na le phello e kholo phetohong ea linaleli tse phatlohang le likarolo tseo li li hlahisang. Lipatlisiso tsa nako e tlang li tla araba e 'ngoe ea lipotso tsa bohlokoa ho fisiks ea nyutlelie: tšimoloho ea lielemente.

Motsoako oa mokhoa oa Active Target o nang le "magnetic spectrometer" o lumella bafuputsi ho hlahloba nuclei ea radioactive le ho etsa mohlala oa boitšoaro ba bona libakeng tsa linaleli. Setsing sa National Superconducting Cyclotron Laboratory (eo hona joale e leng Setsi sa Rare Isotope Beams), sehlopha se ile sa hira AT-TPC hammoho le S800 magnetic spectrometer ho lekanya karabelo ea phapanyetsano pakeng tsa mahlaseli a radioactive oxygen-14 le deuterium target.

Mofuta ona oa ho lekanya o ile oa khoneha ka lebaka la khanya e phahameng le kutloisiso ea mokhoa oa Active Target, oo thepa e reretsoeng ho eona (tabeng ena, khase ea deuterium) e sebetsa e le mochine oa detector. AT-TPC e ne e tletse khase ea deuterium, 'me sefate sa radioactive oxygen-14 se ne se hlahisoa ke Coupled Cyclotron Facility mme se kenngoa ka kamoreng. Li-proton tse peli tse nang le matla a tlaase a bakoang ke karabelo li ile tsa fumanoa ho latela litsela tsa tsona, ha nitrogen-14, e ileng ea phonyoha molumo oa sepheo, e ile ea fumanoa ke spectrometer ea S800.

Nakong e fetileng, litekanyo tse joalo li ne li sa khonehe ka lebaka la matla a tlase haholo a li-proton ka mor'a karabelo, e leng se neng se etsa hore pono ea bona e be phephetso ha ba sebelisa sepheo se tiileng. Empa ka AT-TPC, bafuputsi joale ba ka etsa lipatlisiso ka karabelo ena ho li-isotopes tse ling tsa nakoana tse fumanehang Setsing sa Rare Isotope Beams.

Boithuto bona bo entsoe ke tšebelisano-'moho ea bo-rasaense ba tsoang Univesithing ea Naha ea Michigan, Univesithi ea Santiago Spain, Univesithi ea Mainz Jeremane, Argonne National Laboratory, le Oak Ridge National Laboratory.

Mohloli: S. Giraud et al, β+ Gamow-Teller Strengths ho tloha O14 e sa tsitsang ka (d, He2) Reaction in Inverse Kinematics, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.130.232301 [Lefapha la Matla la US]

Lefapha la Matla la US. "Bafuputsi ba qapa mokhoa o mocha oa ho ithuta ka karabelo ea nyutlelie ho li-isotopo tsa nakoana tse amehang ho phatloheng ha linaleli." Phys.org, 12 Mphalane 2023.