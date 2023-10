Li-Circles tse makatsang tse fumanehang libakeng tse fapaneng tsa lefats'e

By

Ke khale bo-rasaense ba hlolloa ke mokhoa o makatsang oa selikalikoe oa mobu o se nang letho o pota-potiloeng ke limela tsa limela tse bitsoang lidikadikwe. Pele, ho ne ho lumeloa hore lihlopha tsena li teng likarolong tsa Namibia le Australia feela. Leha ho le joalo, liphuputso tsa morao-rao li sibollotse lihlopha tsa litšōmo libakeng tse fetang 250 linaheng tse 15 le lik'honthinenteng tse tharo. Se fumanoeng sena se secha se fana ka leseli ho lintlha tsa tikoloho tse tlatsetsang ho thehoa ha tsona.

Boithuto bona, bo phatlalalitsoeng koranteng ea PNAS, bo sebelisitse mefuta e tsamaisoang ke AI ho sekaseka litšoantšo tsa sathelaete le ho hloaea libaka tse 263 lefatšeng ka bophara tse bonts'ang lipaterone tse tšoanang le tsa litšōmo tse bonoang Namibia le Australia Bophirima. Bafuputsi ba etelletsoeng pele ke Emilio Guirado ho tsoa Univesithing ea Alicante's Laboratory of Ecology of Arid Zones and Global Change ba sibollotse kamano e matla lipakeng tsa mobu o itseng le litšobotsi tsa boemo ba leholimo le boteng ba li-circles.

Matshwao a bohlokwa a ho ba teng ha sedikadikwe sa dinonyana se kenyeletsa maemo a tlase a naetrojene mobung le palohare ya pula ya selemo e ka tlase ho 200 mm. Bafuputsi ba boetse ba fumane hore libaka tse nang le li-fairy circles li bontšitse botsitso bo boholo ha li bapisoa le lihloliloeng tse ling. Sena se fana ka maikutlo a hore lithaka tsa litšōmo li ka sebetsa e le matšoao a ho senyeha ha tikoloho ho bakoang ke phetoho ea boemo ba leholimo, ho tšoana le mekhoa e meng ea sebaka libakeng tse omeletseng.

Liphuputso tsa phuputso ena li bula mekhoa e mecha ea lipatlisiso mabapi le litlamorao tsa ts'ebetso ea lihlopha tsa litšōmo. Li fana ka leseli mabapi le hore na libopeho tsena tsa limela li kenya letsoho joang botsitsong ba tikoloho le ho thusa ho fokotsa litlamorao tsa phetoho ea maemo a leholimo. Boithuto bona bo totobatsa bohlokoa ba lithaka tsa litšōmo joalo ka matšoao a ka bang teng a phetoho ea tikoloho tikolohong e ntseng e fokola e ntseng e senyeha.

Ka ho tebisa kutloisiso ea rona ea kabo le litšoaneleho tsa lithaka tsa litšōmo, bo-ramahlale ba ka hlahloba karolo ea bona ho boloka bophelo bo botle ba tikoloho le botsitso. Tsebo ena e ka thusa ho theha maano a ho sireletsa le ho laola libopeho tsena tse ikhethang ho sa tsotellehe mathata a tsoelang pele a tikoloho.

