Sebonela-hōle sa Hubble se Nka Setšoantšo se Hlollang sa Lenticular Galaxy NGC 612

Hubble Space Telescope e re file setšoantšo se hlollang sa lenticular galaxy NGC 612. Sehlopha sena sa linaleli se tsebahala ka mebala ea sona ea lamunu le boputsoa, ​​​​e ileng ea nkoa ke bokhoni ba Hubble bo bonahalang le ba infrared. Li-galaxy tsa Lenticular joalo ka NGC 612 li na le leqhubu le diski e bohareng e ts'oanang le lihlopha tsa linaleli tse spiral, empa ha li na matsoho a ikhethang. Ka tloaelo li se li tsofetse, 'me li na le sebōpeho sa linaleli tse fokolang.

NGC 612 e fumaneha sehlopheng sa linaleli sa Sculptor 'me e bonahala habonolo ho tsoa karolong e ka boroa ea Lefatše. Ke sehlopha sa linaleli se sebetsang, ho bolelang hore setsi sa sona se bonahala ka makhetlo a fetang 100 ho feta linaleli tsa sona li kopane. E boetse e khetholloa e le sehlopha sa linaleli sa Seyfert, mofuta o tloaelehileng haholo oa sehlopha sa linaleli se sebetsang. Lihlopha tsa linaleli tsa Seyfert li ntša mahlaseli a mangata a infrared ho sa tsotellehe hore li bonahala li tloaelehile khanyeng e bonahalang. NGC 612 ke mofuta oa II Seyfert ka ho khetheha, 'me taba e haufi le setsi sa eona e tsamaea ka khutso ho potoloha khubu. Se se kgatlhang ke gore, dinaledi tse di mo losagaripeng lono di sa ntse di le dinnye, mme di na le dingwaga di le dimilione di le 40 go ya go di le 100.

Se etsang hore NGC 612 e be e ikhethang ka ho khetheha ke kamano ea eona le mesi ea seea-le-moea. Ke mohlala o sa tloaelehang haholo oa sehlopha sa linaleli sa radio se seng sa elliptical, se nang le mesi e mengata ea seea-le-moea le khokahanyo ho mohloli oa seea-le-moea oa PKS 0131-36. Ke melalatladi e mehlano feela e bjalo ya dinaledi tša lenticular tšeo di ntšhago radiong tšeo di bonwego legohleng ka moka. Khopolo e 'ngoe e fana ka maikutlo a hore tlhahiso e sa tloaelehang ea seea-le-moea ea NGC 612 e bakiloe ke tšebelisano ea nako e fetileng le sehlopha sa linaleli sa spiral. Khopolo e ’ngoe e lebisitse tlhokomelo holim’a khanya e khanyang le e hlaheletseng ea sehlopha sena sa linaleli, se tšoanang le se bonoang lihlopha tsa linaleli tsa elliptical radio. Lipatlisiso tse ling le ho etsa litšoantšo tsa sehlopha sena sa linaleli li tla thusa litsebi tsa linaleli ho utolla ho eketsehileng ka lisosa tsa mesi ea seea-le-moea ho lihlopha tsa linaleli.

NGC 612 qalong e fumanwe ke setsebi sa dinaledi sa Borithane John Herschel ka 1837. E fumaneha sebaka se ka bang dimillione tse 400 tsa kganya-years ho tloha Lefatsheng mme e na le boima bo ka bang 1.1 trilione ho feta ba Letsatsi la rona.

