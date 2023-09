Ho Batla Plasma e Chesang e Rare e Phallang Sepakapakeng se ka Holimo

By

Haufi le lipalo tsa Lefatše, li-aurorae li bonoa hangata, tse bontšang khanya e mebala-bala sebakeng se ka holimo se bakoang ke tšebelisano pakeng tsa moea oa letsatsi le magnetosphere ea polanete. Leha ho le joalo, haufi le equator, ketsahalo e fapaneng ea sepakapaka e ka etsahala: subauroral ion drifts (SAID).

Liketsahalo tsa SAID li kenyelletsa phallo e potlakileng, e eang bophirima ea plasma e chesang ka har'a ionosphere. Liketsahalo tsena li 'nile tsa amahanngoa le mehaho e bonahalang sepakapakeng, e kang stable auroral red (SAR) arcs le matla a ho ntlafatsa mocheso oa mocheso (STEVE). Ka tloaelo, liketsahalo tsa SAID li etsahala pakeng tsa mantsiboea le har'a mp'a bosiu, empa ho bile le liketsahalo tsa phallo ea SAID e fumanoeng ka mor'a khitla.

Phuputsong ea morao tjena e hatisitsoeng ho Journal of Geophysical Research: Space Physics , bafuputsi ba tsepamisitse maikutlo ho liketsahalo tsa 15 postmidnight SAID tse fumanoeng haufi le Amerika Boroa ho 2013. Ka ho hlahloba lintlha tse tsoang mehloling e sa tšoaneng, ho kenyelletsa le mananeo a sathelaete le mehato ea ts'ebetso ea auroral, ba ile ba batlisisa litšobotsi le ho thehoa ha liketsahalo tsena tse sa tloaelehang.

Bafuputsi ba fumane hore liketsahalo tsa postmidnight SAID, tse ts'oanang le liketsahalo tsa pele ho bosiu, ke phello ea tšebelisano e rarahaneng pakeng tsa maemo a ionospheric le matla a geomagnetic. Tšebelisano e kenyelletsa ho thehoa ha masimo a motlakase le ho sebelisana ha maqhubu a maqhubu, a sebetsang e le mehloli ea mocheso ea sebakeng seo.

Liphuputso tsena li ntlafatsa kutloisiso ea maemo a holimo a plasma a sepakapaka le bokhoni ba ona ba ho sitisa matšoao a radar bakeng sa ho latela sathelaete le lits'ebetso tse ling tsa bohlokoa. Lipatlisiso tse ling sebakeng sena li ka fana ka leseli la bohlokoa mabapi le hore na liketsahalo tsa SAID le liketsahalo tse amanang le tsona li ka ama sepakapaka sa Lefatše joang.

