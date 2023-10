Sebaka se sa Tsejoeng: Exclusome E Fumaneha Liseleng Tsa Mammalian

By

Bafuputsi ba fumane tšibollo ea bohlokoa ka har'a lisele tse anyesang ka ho tseba karolo e bitsoang exclusome. Karolo ena e sa tsoa fumanoa, e ka har'a lero la sele, e entsoe ka masale a DNA a bitsoang li- plasmids. Li-plasmids tsena li ka tsoa mehloling e fapaneng, ho kenyeletsoa ka ntle ho sele le ho tsoa ho li-telomere, e leng lipheletsong tsa li-chromosome. Ho bohlokoa ho hlokomela hore li-plasmids tse ka har'a exclusome ha li na moralo oa liprotheine.

Boithuto bona, bo etelletsoeng pele ke Ruth Kroschewski oa Setsi sa Biochemistry ho ETH Zurich, bo senola hore exclusome e sebetsa e le mosebetsi oa bohlokoa ho sireletsa li-chromosome liseleng. Exclusome e sebetsa e le mokhoa oa hore lisele li khetholle pakeng tsa DNA ea bona e ntseng e hlokahala le DNA e tsoang linaheng tse ling e seng e sa hlokehe. Masale a DNA a ke keng a aroloa a ka 'na a ikenya ka har'a li-chromosome kapa a senya physiology ea lisele ka ho fetolela liprotheine.

Bafuputsi ba lumela hore exclusome e ka bapala karolo mohopolong oa cellular immunological. Protheine e khethehileng e tlamang DNA ka har'a plasma ea sele e 'nile ea ithutoa ka lilemo tse ngata' me e tsejoa hore e tlama ho DNA rings hape. Protheine ena e ka 'na ea etsa hore ho be le phokotseho ea lisele liseleng, e leng se etsang hore ho be le tlhahiso le ho lokolloa ha lintho tse bakoang ke ho ruruha. Pontšo ena ea nako e telele e ka khelosa sesole sa 'mele ho nahana hore ho na le ts'oaetso e tsoelang pele, e ka lebisang ho likarabo tsa autoimmune joalo ka systemic lupus erythematosus.

Ho lumeloa hore exclusome ke ea khale ea ho iphetola ha lintho ha eukaryote e hlaha. Ho hlahisoa hore exclusome e ntlafatsoe e le mokhoa oa ho hlophisa le ho sireletsa DNA e nang le sebopeho sa selikalikoe ho tsoakaneng ea lintho tse phelang tse fapaneng. Le hoja enfelopo e ikhethang e tšoana le ea nucleus ea sele, e bonolo haholoanyane ka likheo tse bonoang feela mehatong ea pele ea ho thehoa ha enfelopo ea nyutlelie. Mabaka a hore na ke hobane'ng ha li-plasmids li phuthetsoe ka enfelopo e sa fellang ea lera a ntse a sa hlaka.

Ho hlokahala lipatlisiso tse ling ho utloisisa liphiri tsa exclusome, ho kenyelletsa hore na DNA ea plasmid e fetoha joang le lintlha tse khethollang ho beoa ha plasmid ho exclusome. Kamore ena e ncha e bula menyetla ea ho hlahloba mekhoa ea liselefouno le liphello tsa eona ho mafu le likarabo tsa 'mele oa ho itšireletsa mafung.

mehloling

– ETH Zurich