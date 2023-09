Sefofane sa Sepakapaka sa Varda se Kenyelelitsoe ho Orbit, se Letetse Tumello ea ho Khutlela Lefatšeng

By

Sefofane sa sepakapaka sa khoebo sa Varda Space Industries, se qalang se sebetsanang le tlhahiso ea sepaka-pakeng, se se se ntse se potoloha nako e telele ho feta kamoo ho neng ho lebelletsoe ha se ntse se emetse tumello ea mmuso ho khutlela Lefatšeng ka pokello ea mehlala ea meriana. Sathelaete e ile ea qalisoa ka la 12 Phuptjane ka sepheo sa pele sa thomo ea khoeli e le 'ngoe ea ho bonts'a theknoloji ea k'hamphani ea ho hlahisa thepa ea khoebo, haholo-holo meriana, ka har'a capsule e ka khutlisoang e etselitsoeng ho khutlisetsa lihlahisoa Lefatšeng bakeng sa tlhahlobo le tšebeliso ea khoebo.

Leha ho le joalo, ho hlaphoheloa ha capsule ea Varda ho ntse ho emisitsoe ka mor'a hore Federal Aviation Administration (FAA) le US Air Force li hane tumello ea ho fihla ha eona karolong e hōle ea Utah. FAA e boletse hore Varda e qalile koloi ea eona ntle le lengolo la tumello ea ho kena hape 'me ha e lumellane le litlhoko tsa taolo. Varda o kopile hore qeto eo e shejoe bocha, eo hajoale e ntseng e emetse. Khamphani e ne e shebile menyetla ea ho lula mathoasong a Loetse ho Utah Test and Training Range empa e ile ea haneloa tumello ka lebaka la mathata a polokeho.

Varda Space Industries e netefalitse hore sefofane sa eona se maemong a matle ebile se "phetse hantle ho pholletsa le lits'ebetso tsohle." Le ha sefofa-sebakeng se etselitsoe hore se lule se potoloha selemo kaofela ha ho hlokahala, k'hamphani e sebetsa ka mafolofolo le balekane ba mmuso ho khutlisetsa capsule Lefatšeng kapele kamoo ho ka khonehang.

FAA's Office of Commercial Space Operations e ikarabella bakeng sa ho fana ka laesense ea ho qala khoebo le ho kenya ts'ebetso hape. Leha ho le joalo, setsi sena se hlahloba haholo likopo tsa laesense ea ho qala, 'me laesense ea ho kena bocha e batla e le ncha. FAA e fane ka tumello ea ho qala khoebo ea 82 selemong sena, e leng keketseho e kholo ho tloha lilemong tse fetileng. Palo e ntseng e eketseha ea liphatlalatso tsa khoebo e ts'oaroa haholo ke ts'ebetso e ntseng e eketseha ea SpaceX. FAA e kopile chelete e eketsehileng ho tsamaisana le indasteri e ntseng e hola ea sebaka sa khoebo.

Matshwenyeho a mantlha a FAA ha e hlahloba dikopo tsa laesense ke polokeho ya setjhaba, kotsi ya tshenyo ya thepa, matshosetsi a tikoloho, le ditlamorao tsa tshireletso ya naha. Le hoja e le ntho e sa tloaelehang hore FAA e hane ka ho toba kopo ea laesense, likoloi tse kenang hape li ntse li sa tloaeleha. Ke lik'hamphani tse peli feela tse fumaneng laesense ea ho kena hape ea khoebo ea FAA ho fihlela joale.

Varda le FAA ba bile lipuisanong mabapi le merero ea k'hamphani ea ho khutlisetsa li-capsules tsa sebaka se ikemetseng khafetsa Lefatšeng le phello e ka bang teng ho sephethephethe sa sefofane sa khoebo.