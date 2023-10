Thabo ea Leholimo: Ipakileng Bokhabane ba ho Fifala ho sa Feleng ha Khoeli

By

Ka mor’a hore khoeli e ’ngoe ea morao tjena e sira letsatsi ha khoeli e sira letsatsi e khahlile bashebelli likarolong tse itseng tsa lefatše le ka bophirimela, bashebelli ba sepakapaka lefatšeng ka bophara ba se ba letetse ka tjantjello pono e ’ngoe ea leholimo—e leng khoeli e sa fellang. Ketsahalo ena e hapang maikutlo ea linaleli, e etsahalang ha Lefatše le tsamaea pakeng tsa Letsatsi le Khoeli, le etsa moriti holim'a khoeli, e reretsoe ho etsahala bosiung ba la 28 October, ho tsoela pele ho fihlela ka la 29 October.

Ke Hokae U ka Hlolloang ke ho Fifala ha Khoeli ho sa Feleng?

Ketsahalo ena e makatsang e tla bonahala libakeng tse ngata-ngata, ho tloha Amerika Boroa, leboea-bochabela ho Amerika Leboea, Afrika, Europe, Asia, Australia, le ka mose ho Leoatle la Atlantic, Pacific Boroa le Indian Ocean. Ha bosiu bo ntse bo tsoela pele, qaleho ea khoeli e sira khoeli e tla khabisa sepakapaka sa Australia, Leoatle la Pacific Leboea le likarolong tse ka bochabela tsa Russia. Kafa letlhakoreng le lengwe, fa ngwedi e ntse e tlhatloga, bokhutlo jwa phifalo eno bo tla bonala mo bathong ba ba mo Lewatleng la Atlantic Borwa, Lewatle la Atlantic Bokone le dikgaolo tse di kwa botlhaba jwa Brazil le Canada.

Ho Eclipse ha Lunar India: Pheko e Khethehileng bakeng sa Stargazers

India e tla boela e be le tokelo ea ho bona pono eohle, e fana ka monyetla o ikhethang bakeng sa bashebelli ba linaleli le litsebi tsa linaleli. Shilpi Gupta, Ofisiri ea Saense ho MP Birla Planetarium e Kolkata, o netefalitse hore ho fifala ho felletseng ha khoeli ho tla bonahala ho tsoa hohle India. Karolo e felletseng ea Khoeli, ha e bonesitsoe ka botlalo 'me e bapa le letsatsi potolohong ea eona ho potoloha Lefatše, ho lebelletsoe hore e tla etsahala ka la 29 Mphalane, Sontaha ka 1:54 am IST.

Ho Utloisisa Mokhoa oa ho Fifala ha Khoeli

Ho fifala ha khoeli ho etsahala ka letsatsi la khoeli e tletseng ha Letsatsi, Lefatše, le Khoeli li ikamahanya ka tsela e otlolohileng le sefofane se le seng. Lifofane tsa Letsatsi-Lefatše le Lefatše-Khoeli li sekametse ka lehlakoreng la likhato tse 5 ho tse ling. Ha lifofane tsena li teana, ’me khoeli e eme haufi le mateano a litsela kapa khoeli, ho ba le phifalo.

Moriti oa Lefatše o na le libaka tse peli tse ikhethang - Umbra, sebaka se lefifi se ka hare, le Penumbra, sebaka se khanyang ka ntle. Nakong ea ketsahalo ena ea leholimo, Khoeli e tla haola ka har'a umbra le penumbra, e leng se tla fella ka ho fifala ha khoeli ho kopaneng le karolo e itseng ea khoeli. Tiragalo eno e e boitshegang e solofetsa gore e tla nna kgakgamatso e e kgatlhang mo go botlhe ba ba lesego go ka e bona.

LBH:

P: Ho fifala ha khoeli ha karolo e itseng ho tla bonahala hokae?

K: Phira ea khoeli e tla bonahala likarolong tse sa tšoaneng tsa lefatše, ho akarelletsa Amerika Boroa, leboea-bochabela ho Amerika Leboea, Afrika, Europe, Asia, Australia, le ka mose ho Leoatle la Atlantic, Pacific Boroa le Indian Ocean.

P: Ke litoropo life tsa India tse tla bona ha khoeli e sira khoeli?

K: Naheng ea India, khoeli eohle e tla bonahala, 'me ho tla fana ka monyetla o ikhethang bakeng sa bashebelli ba linaleli le litsebi tsa linaleli. Karolo e felletseng ea Khoeli e tla etsahala ka Mphalane 29, Sontaha ka 1:54 am IST.

P: Ho fifala ha khoeli ho bakoa ke eng?

K: Ho fifala ha khoeli ho etsahala ha Letsatsi, Lefatše, le Khoeli li ikamahanya ka tsela e otlolohileng le ka sefofane se le seng. Ho tsamaisana hona ho lebisa Lefatšeng ho etsa moriti holim'a Khoeli, ho fella ka khoeli e fifalang.

P: Ke libaka life tse peli tsa moriti oa Lefatše nakong ea ho fifala ha khoeli?

K: Moriti oa Lefatše o na le sebaka se ka hare se lefifi se bitsoang Umbra le sebaka se ka ntle se bobebe se tsejoang e le Penumbra.