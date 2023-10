Ho Eclipse ho sa Feleng ha Khoeli ho tla bonahala India ka la 28-29 Mphalane 2023

Ho fifala ha khoeli ka mokhoa o sa fellang ho reretsoe ho etsahala ka la 28-29 Mphalane 2023, 'me mokhahlelo o qala ka lihoreng tsa pele tsa la 29. Lefifi lena le tla bonahala likarolong tsohle tsa India hoo e ka bang har'a mp'a bosiu. Mokhahlelo o moholo oa khoeli o lebelletsoe ho qala ka 01:05 am IST ka la 29 Mphalane 'me o fele ka 02:24 am IST. Nako ea ho fifala ha khoeli e tla ba hora e le 1 le metsotso e 19, ka boholo bo bonyenyane ba 0.126.

Ho fifala hona ha khoeli ho tla bonahala libakeng tse ’maloa lefatšeng ka bophara, ho akarelletsa Leoatle la Pacific Bophirimela, Australia, Asia, Europe, Afrika, Amerika Boroa bochabela, leboea-bochabela ho Amerika Leboea, Leoatle la Atlantic, Leoatle la Indian le Leoatle la Pacific Boroa.

Ho bohlokoa ho hlokomela hore ho fifala ha khoeli ho etsahala ka letsatsi la khoeli e tletseng ha Lefatše le kena lipakeng tsa Letsatsi le Khoeli, 'me lintho tse tharo kaofela li tsamaisana. Ho fifala ha khoeli ho etsahala ha Khoeli eohle e fihla ka tlas'a moriti oa Lefatše, ha khoeli e sa fellang e etsahala ha karolo e itseng feela ea Khoeli e fihla tlas'a moriti oa Lefatše.

Kwa India, phifalo e e latelang ya ngwedi morago ga tiragalo eno e tla nna ka la 07 Loetse 2025, e leng phifalo e e feletseng ya ngwedi. Khoeli ea ho qetela ea khoeli e bonoang India e etsahetse ka la 8 Pulungoana 2022, 'me e bile khoeli e felletseng.

