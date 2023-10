Ho Fifala ha Khoeli ha Nako e sa Feleng ho Tla Etsahala ka la 28-29 Mphalane, 2023

By

Ho fifala ha khoeli ho sa fellang, ho tsejoang hape e le Chandra Grahan, ho tla etsahala ka la 28-29 Mphalane, 2023. Ho fifala ha khoeli ho tla qala ka khoeli e kenang penumbra har'a mp'a bosiu la la 28 Mphalane, 'me mohato oa mokhubu o tla qala ka khoeli. lihora tsa pele tsa 29th. Ketsahalo ena ea leholimo e tla bonahala ho tsoa likarolong tsohle tsa India hoo e ka bang har'a mp'a bosiu.

Ka lebaka la ho fifala ha khoeli, Somnath Mandir le li-mandirs tsohle tse tlas'a Shri Somnath Trust li tla emisa mekete ea bona e tloaelehileng ea puja ka la 28 Mphalane ka mor'a mots'ehare oa aarti.

Phira ea khoeli e tla bonahala sebakeng se seholo se koahelang Leoatle la Pacific Bophirimela, Australia, Asia, Europe, Afrika, Amerika Boroa bochabela, leboea-bochabela ho Amerika Leboea, Leoatle la Atlantic, Leoatle la Indian le Leoatle la Pacific Boroa.

Mokhahlelo o moholo oa khoeli o tla qala ka 01:05 AM IST ka la 29 Mphalane 'me o tla fela ka 02:24 AM IST. Nako ea ho fifala ha letsatsi e tla ba hora e le 1 le metsotso e 19, ka boholo bo fokolang haholo ba 0.126.

Ke habohlokoa ho hlokomela hore khoeli e latelang e tla bonahala ho tsoa India e tla etsahala ka la 07 Loetse 2025 'me e tla ba khoeli e felletseng. Phira ea khoeli e fetileng e neng e bonahala ho tsoa India e etsahetse ka la 8 Pulungoana 2022 mme e bile phifalo e felletseng.

Ho fifala ha khoeli ho etsahala ka letsatsi la khoeli e tletseng ha Lefatše le fihla pakeng tsa Letsatsi le Khoeli, 'me lintho tse tharo li ikamahanya. Ho fifala ha khoeli ho etsahala ha khoeli eohle e kena moriting oa Lefatše, ha khoeli e sa fellang e etsahala ha karolo e itseng feela ea khoeli e oela tlas'a moriti oa Lefatše.

Mohloli: DeshGujarat