Ho Utloisisa Boitšoaro ba Electron ho Matsoai a Molten bakeng sa Lisebelisoa tsa Nuclear tse Tsoetseng Pele

Bafuputsi ba Lefapha la Eneji la Oak Ridge National Laboratory le Univesithi ea Iowa ba entse tsoelo-pele e kholo ho utloisisa hore na lielektrone li sebelisana joang le letsoai le qhibilihisitsoeng ka har'a li-reactor tse tsoetseng pele tsa nyutlelie. Ka ho etsa computationally ho kenyelletsoa ha elektrone e feteletseng ka letsoai la zinki chloride e qhibilihisitsoeng, bo-rasaense ba ile ba khona ho khetholla linaha tse tharo tseo elektrone e ka li nahanang.

Boemong ba pele, elektrone e fetoha karolo ea radical ea molek'hule e nang le li-ion tse peli tsa zinki. Boemong ba bobeli, elektrone e lula sebakeng se le seng sa zinki. Boemong ba boraro, elektrone e tlosoa sebakeng 'me e hasana ka mokhoa o fapaneng holim'a li-ion tse ngata tsa letsoai. Liphuputso tsena ke tsa bohlokoa bakeng sa ho bolela esale pele phello ea mahlaseli tšebetsong ea li-reactor tse fehlang letsoai.

Lisebelisoa tsa letsoai tse qhibilihisitsoeng li nkuoa e le moralo o ka bang teng bakeng sa lifeme tsa nako e tlang tsa nyutlelie. Ka hona, ho utloisisa hore na letsoai le qhibilihisitsoeng le arabela joang mahlaseling a phahameng ke habohlokoa haholo. Bafuputsi ba ne ba ikemiselitse ho fana ka leseli mabapi le boitšoaro ba elektrone ha e kopana le li-ion tse etsang letsoai le qhibilihisitsoeng.

Leha thuto e sa arabe lipotso tsohle, e fana ka ntlha ea bohlokoa ea ho qala lipatlisiso tse ling mabapi le tšebelisano lipakeng tsa lielektrone le matsoai a qhibilihisitsoeng. Bafuputsi ba boetse ba lumela hore mefuta e meraro e khethiloeng e entsoeng ke lielektrone ka nako e khuts'oane e ka khona ho etsa lintho tse rarahaneng ka nako e telele.

Boithuto bona, bo nang le sehlooho se reng “Na Letsoai la Mocheso o Phahameng oa Molten lea sebetsa ka Lielektrone tse Fetang? Case of ZnCl2,” e hatisitsoe ho The Journal of Physical Chemistry B. E khethiloe e le Khetho ea Bahlophisi ba ACS, e bontšang bokhoni ba eona bakeng sa thahasello e pharaletseng ea sechaba.

Patlisiso ena e entsoe e le karolo ea Setsi sa Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) se etelletsoeng pele ke Brookhaven National Laboratory. Sehlopha sa bafuputsi se rera ho tsoela pele ho batlisisa litlamorao tsa mahlaseli lits'ebetsong tse ling tsa letsoai. Patlisiso ea bona ea khomphutha e entsoe litsing tsa basebelisi ba DOE, ho kenyeletsoa Tikoloho ea Khomphutha le Boitsebiso bakeng sa Saense ho Oak Ridge National Laboratory le Setsi sa Naha sa Patlisiso ea Saense ea Khomphutha ea Lawrence Berkeley National Laboratory.

Ho utloisisa boitšoaro ba lielektrone ka matsoai a qhibilihisitsoeng ke habohlokoa bakeng sa tsoelo-pele ea lik'hemik'hale tse qhibilihisitsoeng tsa letsoai. E thusa ho netefatsa polokeho le bokgoni ba diactor tsena, tse nkwang e le kgetho e tshepisang bakeng sa tlhahiso ya matla ya nyutlelie ya kamoso.

