Orionid Meteor Shower e Tla Hola ka la 21 Mphalane: Mokhoa oa ho e utloa

By

Orionid meteor shower, e ntseng e tsoela pele ho fihlela ka la 7 November, haufinyane e tla fihla tlhōrōng ea eona ka October 21. Ketsahalo ena ea selemo le selemo ea leholimo e fana ka pontšo e hlollang ea linaleli tse thunyang tse khantšang sepakapaka bosiu. Shaoara e tsoa ho mesaletsa ea Halley's Comet, comet e tummeng e potolohang letsatsi lilemo tse ling le tse ling tse 75-76.

Tšimoloho ea meteor shower e ka saloa morao ho tloha ho likhechana tse nyane tse arohaneng le Halley's Comet ha e ntse e tsamaea sebakeng. Likaroloana tsena li etsa mokoloko oa lerōle le lithako tsa leqhoa, tseo qetellong li kenang sepakapakeng sa Lefatše ka lebelo le makatsang la lik'hilomithara tse 41 ka motsotsoana. Ha likaroloana tsena li thulana le sepakapaka sa Lefatše, lia cha ka lebaka la ho hohlana le moea, e leng se etsang hore ho be le mahlaseli a khanyang a bontšang lipula tsa meteor.

Halley's Comet ha e hlahise lipula tse peli tsa selemo le selemo tsa meteor. Sena se etsahala hobane potoloho ea comet e kopana haufi-ufi le potoloho ea Lefatše libakeng tse peli tse fapaneng. Ntlha ea pele e lebisa ho Eta Aquarids meteor shower mathoasong a May, ha ntlha ea bobeli e etsahala hona joale, bohareng ho isa karolong e qetellang ea October, e hlahisang Orionid meteor shower.

Ho bona pontšo ena e ntle, ha ho hlokahale lisebelisoa tse khethehileng. Mahlo a hlobotseng a lekane ho bona linaleli tse thunyang. Ho tsamaisana hantle ha leholimo selemong sena ho bolela hore khoeli e ke ke ea kena-kenana le phihlelo ea ho shebella nakong ea lihora tsa pele tsa mafube. Bakeng sa ba lulang Karolong e ka Leboea le e ka Boroa ea Lefatše, ho tla ba le menyetla e mengata ea ho bona meteor shower.

Libaka tse ling tse khothalelitsoeng ho natefeloa ke meteor shower ea Orionid li kenyelletsa New York, Miami, Los Angeles, Atlanta le Northern California. Libaka tsena li lebelletsoe ho ba le maemo a matle a ho shebelloa, 'me ho be le maru a fokolang haholo le tšilafalo e fokolang ea khanya.

Ho ntlafatsa pono ea hau, fumana sebaka se kantle se nang le khanya e lerootho hole le mabone a literata le mabone a bolulo. Ikamahanye ho shebana le boroa-bochabela (bakeng sa ba Karolong e ka Leboea ea Lefatše) kapa leboea-bochabela (bakeng sa ba Karolong e ka Boroa ea Lefatše). Ho nka metsotso e ka bang 30 ho sheba holimo leholimong hore mahlo a ka khona ho ikamahanya le maemo le ho bona li-meteor. Ho natefeloa ke pula ea meteor ka botlalo, ho eletsoa ho qoba ho tsepamisa maikutlo sebakeng se khanyang sa Orionids, naleli ea Betelgeuse.

Kahoo, tšoaea lik'halendara tsa tlhōrō ea Orionid meteor shower ka la 21 October, 'me u itokisetse pontšo e tsotehang ea leholimo eo tlhaho feela e ka fanang ka eona.

Litlhaloso:

- Meteor Shower: Liketsahalo tsa leholimo tse tšoauoang ke meteor e ngata e hlahang leholimong bosiu ka nako e khuts'oane. Meteor, e tsejoang hape e le "linaleli tse thunyang," e fetoha 'mele ha likaroloana tse tsoang ho li-comet kapa asteroids li kena sepakapakeng sa Lefatše 'me li fetoha mouoane ka lebaka la ho hohlana.

- Halley's Comet: Koetliso e tsebahalang e potolohang letsatsi lilemo tse ling le tse ling tse 75-76. E etsa hore ho be le lipula tse peli tsa selemo le selemo tsa meteor: Eta Aquarids mathoasong a May le Orionid meteor shower ka October.

mehloling

- Ha ho letho