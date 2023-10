Paleontology Themed Art: Tšebelisano 'moho ea Tsebo ea Batho le Theknoloji

Paleontology themed art e fetoha tšebelisano lipakeng tsa litsebi tsa batho le lisebelisoa tsa dijithale. Baetsi ba khale ba paleo ba etsang bonono ntle le thuso ea theknoloji ba fetoha seoelo tšimong. E mong oa baetsi ba joalo, Jan Vriesen, o sebetsa ka ho khetheha ho theheng maemo a pele a histori bakeng sa lipontšo tsa musiamo 'me o sebelitse le mekhatlo e kang Denver Museum of Nature and Science le American Museum of Natural History.

Ho sa tsotellehe ho ba lilemo li 81, Vriesen o ntse a tsoela pele ho phethahatsa likomishene bakeng sa ba ananelang talenta ea hae ea ho nahana ka nako e fetileng. O sebelisana 'moho le litsebi tsa jeoloji le paleontologists ho etsa litšoantšo tse pentiloeng ka letsoho tse phelisang libaka tsa khale. Haufinyane tjena, Vriesen o phethetse para ea litšoantšo tse bontšang sebaka sa khale sa khale se tsebahalang joalo ka ha se ne se hlaha lilemong tse limilione tse 150 tse fetileng, le setšoantšo se tsoang ho Jurassic Morrison Formation kamoo se neng se shebahala kateng lilemong tse limilione tse 145 tse fetileng.

Litšoantšo tsena li ne li laetsoe ke setsebi sa jeoloji Bob Raynolds, ea neng a batla ho li fa mokhatlo o sa etseng phaello oa Friends of Dinosaur Ridge. Litšoantšo li bonts'a libaka tsa khale tse ileng tsa susumetsa boiteko ba ho boloka mokhatlo o hlophisitsoeng, o ikemiselitseng ho sireletsa libaka tsa mesaletsa ea khale le ho fana ka mananeo a thuto bakeng sa sechaba.

Litšoantšo tse ncha li tla bontšoa Setsing sa Dinosaur Ridge Discovery, se lumellang baeti ho inahanela hore na sebaka seo se ne se le joang ha se ne se ahiloe ke li-dinosaur. Dinosaur Ridge, e fumanoeng ke Jefferson County Open Space ka 1973, e khethiloe e le Morrison Fossil Area National Natural Landmark.

Jan Vriesen ke sebini sa Canada eo hona joale a lulang Minnesota le mosali oa hae le liphoofolo tse ruuoang lapeng. Ho kenella ha hae ho bonono ba paleo ho qalile lilemong tsa bo-1970 ha a ne a nka mosebetsi oa Royal British Columbia Museum. Ho tloha ka nako eo, o fumane botumo tšimong.

Le hoja Vriesen a rata mekhoa ea bonono ea setso, o amohela tšusumetso ea theknoloji tšimong ea hae. O soasoa ka ho ba "Neanderthal" ha ho tluoa tabeng ea mosebetsi oa k'homphieutha empa o utloisisa hore litsebo tsa digital li ntse li nkoa e le tsa bohlokoa haholo indastering.

Ka kakaretso, paleontology themed art e fetoha tšebelisano lipakeng tsa boqapi ba batho le lisebelisoa tsa dijithale, e lumellang baetsi ba litšoantšo ba kang Jan Vriesen hore ba phele bophelo bo fetileng ka talenta le mehopolo ea bona.

mehloling

- Metsoalle ea Dinosaur Ridge (PRNewswire)

- Setsi sa ho sibolla sa Dinosaur Ridge