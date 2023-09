Bo-rasaense ba Japane ba bona li-isotopi tsa oksijene tse boima haholo

By

Bo-rasaense ba Japane ba fumane tšibollo ea bohlokoa ka ho sheba li-isotopes tsa oksijene e boima haholo oksijene-27 (27O) le oksijene-28 (28O) lekhetlo la pele. Sehlopha sa Tokyo Institute of Technology le RIKEN se fumane hore isotope ea oksijene-28, eo ho neng ho nahanoa hore e tsitsitse ka ho khetheha, e ne e se "boselamose bo habeli" joalokaha ho ne ho lumeloa pele. Sibollo ena e tla kenya letsoho ho ntlafatseng kutloisiso ea rona ea sebopeho sa nyutlelie mme e ka ba le litlamorao ho fisiks ea linaleli tsa nyutrone.

Ha litsebi tsa fisiks tsa nyutlelie li bua ka linomoro tsa boselamose, li bua ka boemo boo li-nucleon tsa athomo (liprothone le li-neutron) li hlophisitsoeng ka tsela e etsang hore khubu ea eona e tsitse ka tsela e sa tloaelehang. Liathomo tse nang le lipalo tse itseng tsa proton kapa li-neutron, tse kang 2, 8, 20, 28, 50, 82, kapa 126, ha ho bonolo haholo hore li lahleheloe ke matla ka lebaka la ho bola ha mahlaseli a kotsi.

Khopolo ea linomoro tsa boselamose e ka hlalosoa ho sebelisoa mohlala oa khetla ea nyutlelie. Li-nuclei li ka nkoa e le likhetla tse nang le lihlopha tse ngata, tse tšoanang le lihlopha tsa onion, 'me khetla e' ngoe le e 'ngoe e na le "litulo" tse itseng bakeng sa li-neutron kapa protons. Ha khetla e tlatsitsoe ka li-neutron kapa protons, e nkoa e "koetsoe". Tabeng ea oxygen-16 (16O), e nang le liprothone tse robeli le li-neutron tse robeli, khetla ea pele e tlatsitsoe ka li-neutron tse peli, 'me khetla ea bobeli e tletse li-neutron tse tšeletseng, e leng se etsang hore e be khubu ea "maselamose a mabeli".

Isotope ea oksijene-28 e ne e le mokhethoa bakeng sa boemo ba boselamose habeli kaha e na le liprothone tse robeli le li-neutron tse 20, 'me li-neutron tse 20 li ajoa likhetleng tse tharo. Leha ho le joalo, bafuputsi ba fumane hore lekhalo la matla pakeng tsa likhetla tse peli tsa ho qetela tsa li-neutron li ne li fokola, li lumella ho tsoakana pakeng tsa likhetla tse peli. Khoholeho ea khetla ena ha e tloaelehe ebile e ne e sa lebelloa bakeng sa 28O.

Ho sibolloa ha khaello ea "maselamose a mabeli" ho oksijene-28 ke nts'etsopele ea bohlokoa bakeng sa thuto ea nyutlelie. E tla ntlafatsa kutloisiso ea rona ea li-isotopo tse nang le likarolelano tse kholo tsa neutron-to-proton le ho thusa ho lekola likamano tse sa tsejoeng tsa nyutlelie joalo ka matla a li-neutron tse tharo. Liphuputso tsena li ka ba le litlamorao tsa ho ithuta ka litšobotsi tsa linaleli tsa neutron.

mehloling

– Sengoloa sa Tlhaho

- RIKEN Radioactive Isotope Beam Factory