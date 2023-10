Mesaletsa e Fetileng ea Phetoho ho Precambrian: Bopaki bo bong Khahlanong le Evolution ea Darwin

By

Ponahalo e sa lebelloang ea mefuta e sa tšoaneng ea phyla nakong ea Ho phatloha ha Cambrian e 'nile ea baka phephetso ho thuto ea Darwin ea ho iphetola ha lintho. Ho ea ka khopolo ena, lintho tse ncha tse rarahaneng tsa baeloji li tlameha ebe li ile tsa hlaha butle-butle ha nako e ntse e ea, ka mefuta e mengata ea mahareng. Leha ho le joalo, ha ho mesaletsa ea nakoana e fumanoeng sebakeng sa morao-rao sa Precambrian se neng se etella pele ho phatloha ha Cambrian. Nako ea Ediacaran, e kenyelletsang pheletso ea Precambrian, e na le li-macro-fossils tse rarahaneng, empa kamano ea tsona le phoofolo ea morao-rao ea Cambrian e ntse e ngangisana.

Charles Darwin ka boeena o ile a lumela sena e le khanyetso e matla ea khopolo ea hae, a hlokomela ho haella ha litlaleho tsa linako tse ngata tsa khale pele ho stratum ea Cambrian. Tlhaloso e tloaelehileng ka ho fetisisa ea ho ba sieo hona ke ho se phethehe ha tlaleho ea mesaletsa ea lintho tsa khale, e bontšang hore baholo-holo ba liphoofolo e tlameha ebe ba ne ba le teng empa ha baa ka ba bolokoa habonolo ka lebaka la boholo ba bona bo fokolang le ’mele e bonolo. Leha ho le joalo, khopolo-taba ena ea maiketsetso e hanetsoe ke litšibollo tsa morao-rao tsa libaka tsa mesaletsa ea Ediacaran tse ka beng li ile tsa lumella ho bolokoa ha liphoofolo tse nyenyane, tse nang le 'mele o bonolo. Ho e-na le hoo, libaka tsena li ile tsa hlahisa algae feela le likokoana-hloko tse seng kae tse nang le mathata.

Phuputso ea morao tjena e hatisitsoeng ho Trends in Ecology and Evolution e eketsa bopaki bo bong khahlanong le khopolo-taba ea maiketsetso. Litsebi tsa Paleontologists tse etelletsoeng pele ke Derek Briggs li ile tsa bapisa lits'ebetso tsa mesaletsa ea lintho tsa khale le jeoloji ea Precambrian le Cambrian strata mme ba fumana ho se be teng ha liphoofolo ka mekhahlelo ea Precambrian e loketseng ho bolokoa. Ba fana ka maikutlo a hore ho na le tšitiso e kholo ho liphoofolo tsa khale lilemong tse limilione tse 789 tse fetileng. Maemo a mofuta oa Burgess Shale, a sisintsoeng e le tikoloho e loketseng paballo ea liphoofolo tsa pele, ha a e-so amahanngoa le mesaletsa ea lintho tsa khale tsa khale lilemong tse limilione tse 789 tse fetileng kapa ho feta.

Bangoli ba thuto ba fana ka maikutlo a hore lekhalo la Cryogenian ho li-biotas tse bolokiloeng ka mokhoa o ikhethang li ka hlalosa ponahalo ea tšohanyetso ea liphoofolo hamorao. Leha ho le joalo, tlhaloso ena e bonahala e hlokomoloha bopaki bo hanyetsanang, ho kenyelletsa le ho ba sieo ha liphoofolo tsa metazoan kapa tse peli tse sa lumellaneng nakong ena. Ho feta moo, liphuputso tse ling li behile tšitiso e kholo bakeng sa liphoofolo tsa pele li sa le monyenyane le ho feta, haufi le tšimoloho ea Cambrian.

Liphuputso tsena li phephetsa likhopolo tsa liithuti tsa thuto ea ho iphetola ha lintho tsa Darwin ’me li hanana le nako e bontšitsoeng ke liphuputso tsa lioache tsa limolek’hule. Ho bohlokoa hore litsebi tsa baeloji tsa thuto ea ho iphetola ha lintho li amohele le ho rarolla liphapang tse kholo lipakeng tsa data ea bopaki le likhakanyo tsa mantlha tsa thuto ea bona.