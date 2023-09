Tlhahlobo e Ncha ea Mars Gravity e Tšehetsa Boteng ba Leoatle la Boholo-holo

By

Phuputso ea morao tjena e etelletsoeng pele ke Moprofesa Jaroslav Klokočník oa Setsi sa Astronomical of the Czech Academy of Sciences e sebelisitse mokhoa o mocha oa ho hlahloba matla a khoheli a Mars ho fana ka bopaki bo eketsehileng ba ho ba teng ha sebaka se ka leboea sa Martian paleocean. Patlisiso, e phatlalalitsoeng koranteng ea Icarus, e hola holim'a mekhoa e fetileng mme e fana ka kutloisiso e qaqileng haholoanyane ea boholo ba leoatle la khale.

Liphuputso tsa boithuto li na le litlamorao tse kholo mabapi le ho batla metsi ho Mars le monyetla oa bophelo ba nakong e fetileng kapa ba hona joale lefatšeng. Bafuputsi ba hlokomela hore mokhoa ona oa ho hlahloba matla a khoheli o ka sebelisoa lithutong tse fapaneng tse kang jeoloji, geophysics, hydrology le glaciology, e fanang ka leseli la bohlokoa 'meleng oa leholimo.

Mokgwa o tlwaelehileng wa ho etsa mmapa wa bokahodimo ba polanete o itshetlehileng hodima matla a khoheli a le mong o ile wa fetiswa ke bangodi, ba ileng ba hlahisa mokgwa o motjha o neng o hlahlobisisa dikarolo tsa matla a khoheli a ballwang ho tloha ditekanyong tsa khoheli. Likarolo tsena tsa khoheli li fana ka tlhaloso ea lipalo ea matla a khoheli a hlahisoang ke likarolo tse fapaneng tse holim'a Mars, joalo ka lithaba le liforo.

Ho ts'ehetsa tlhahlobo ea bona, bafuputsi ba sebelisitse data ea topographic e fumanoeng ho sesebelisoa sa Mars Orbital Laser Altimeter ka har'a NASA ea Mars Global Surveyor. Sesebelisoa se ile sa etsa 'mapa oa polanete ka lilemo tse 4 ½, se fana ka leseli la bohlokoa bakeng sa ho utloisisa bokaholimo ba Martian.

Mosebetsi oa pele oa Moprofesa Klokočník o sebelisitse mokhoa ona oa ho hlahloba matla a khoheli ho netefatsa boteng ba li-paleolake le litsamaiso tsa paleoriver tlas'a lehlabathe la Sahara Lefatšeng. Mokhoa ona o boetse o sebelisitsoe ho bapisa likarolo tsa Lefatše le tsa Venus, ho thusa kutloisisong ea rona ea lihloliloeng tse fapaneng tsa leholimo.

Mokhoa ona o mocha oa ho hlahloba matla a khoheli o bontša monyetla oa ho etsa lipatlisiso le kutloisiso e eketsehileng ea Mars le nalane ea eona ea jeoloji. Ke kgatelopele ya bohlokwa ya ho manolla diphiri tsa nako e fetileng ya polanete ya boahelani le kgonahalo ya mawatle a kgale.

