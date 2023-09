Mokhoa o Mocha o Tšehetsa ho ba Teng ha Leoatle la Boholo-holo ho Mars

By

Phuputso ea morao tjena e sebelisitse mokhoa o mocha oa ho hlahloba matla a khoheli a Mars, e fanang ka bopaki bo eketsehileng ba hore polanete ena e kile ea e-ba le leoatle le leholo le ka leboea. E etelletsoe pele ke Moprofesa Jaroslav Klokočník ho tsoa Setsing sa Astronomical of the Czech Academy of Sciences, lipatlisiso li hlalosa boholo ba leoatle la Martian paleocean ka botlalo.

E hatisitsoe koranteng ea Icarus, thuto e totobatsa tšebeliso ea mokhoa oa khoheli ho lemoha boteng ba metsi ho Mars. Mokhoa ona o kile oa atleha ho khetholla libaka tsa metsi Lefatšeng, joalo ka lebopo la letša la khale la Afrika leboea. Ka ho hlahloba likarolo tsa matla a khoheli a Mars, bo-rasaense ba fumana kutloisiso e molemonyana ea litšobotsi tsa polanete ea jeoloji le metsi.

Bafuputsi ba sebelisitse mokhoa o entsoeng ke Klokočník, o kenyelletsang ho hlahloba likarolo tsa matla a khoheli tse baloang ho tsoa litekanyong tsa khoheli ea khoheli. Likarolo tsa matla a khoheli ke lihlahisoa tsa lipalo tse bonts'ang likhaello tsa matla a khoheli a 'mele oa polanete. Ho feta moo, ba ile ba sebelisa lintlha tsa boemo ba leholimo tse hapiloeng ke NASA's Mars Global Surveyor.

Mokhoa ona o mocha o ntlafala haholo mekhoeng e fetileng ea ho etsa 'mapa oa bokaholimo ho ipapisitsoe le likhoheli tsa khoheli. Ka ho kopanya lintlha tsa boemo ba leholimo, bo-ramahlale ba ka fumana kutloisiso e felletseng ea Martian jeology le geophysics.

Liphello tsa lipatlisiso tsena li fetela ka nģ'ane ho Mars, kaha mokhoa oa likarolo tsa matla a khoheli o 'nile oa sebelisoa le ho lihloliloeng tse ling tsa leholimo. Phuputsong e 'ngoe e phatlalalitsoeng ho Scientific Reports, mokhoa ona o ile oa sebelisoa ho bapisa likarolo tsa Lefatše le tsa Venus.

Liphuputso tsa phuputso ena li kenya letsoho tsebong ea rona ea nalane ea jeoloji ea Mars le ho fana ka lintlha tse ling mabapi le monyetla oa bophelo lefatšeng. Ho utloisisa boteng ba maoatle a khale ho Mars ke mohato oa bohlokoa oa ho utulla monyetla oa mefuta e fetileng kapa ea hona joale ea bophelo.

Gravity anomalies: Libaka tsa matla a khoheli a fapaneng a hlahisoang ke likarolo tsa bokaholimo ba 'mele oa polanete.

Likarolo tsa matla a khoheli: Lihlahisoa tsa lipalo tse bonts'ang likhaello tsa matla a khoheli a 'mele oa polanete.

Lintlha tsa Topographic: Tlhahisoleseding e mabapi le sebopeho le bophahamo ba bokaholimo ba lefatše ba polanete kapa sehlopha se seng sa leholimo.

