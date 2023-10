Sesebelisoa se Secha sa AI se Iketsetse ho Sibolloa ha Supernovae

Tirisanommogo ya boditšhabatšhaba e e eteletsweng pele ke Yunibesiti ya Bokone Bophirima e tlhamile sedirisiwa sa matlhale a maitirelo (AI) se se bidiwang Bright Transient Survey Bot (BTSbot) se se kgonang go lemoga, go lemoga, le go tlhaola mefuta e mentsintsi. Sesebelisoa sena sa bohlokoa se etsa hore ho batloe li-supernovae ho pholletsa le sepakapaka bosiu, ho ka tlosa batho ts'ebetsong le ho felisa monyetla oa liphoso tsa batho. Sesebelisoa sa AI se potlakisa ts'ebetso ea ho lemoha 'me se koetlisitsoe ka ho sebelisa litšoantšo tse fetang limilione tse 1.4 ho tsoa mehloling e fapaneng, ho kenyeletsoa li-supernovae tse tiisitsoeng, linaleli tse tukang, linaleli tse feto-fetohang le lihlopha tsa linaleli tse tukang.

Supernovae e etsahala ha linaleli li fihla mohatong oa ho qetela oa ho iphetola ha tsona 'me li chesa mafura a tsona a nyutlelie. Moko oa naleli oa putlama ha likarolo tse ka ntle li phatloha, e leng se bakang ho phatloha ho khanyang le ho hoholo. Algorithm ea ho ithuta mochini oa BTSbot e e lumella ho arola likaroloana tse itseng tsa ho phatloha ha linaleli, tse emelang mohato oa bohlokoa oa ho ea pele boithutong ba ho phatloha ha bokahohle. Ka ho tlosa batho ts'ebetsong, bafuputsi ba na le nako e eketsehileng ea ho hlahloba lintho tseo ba li hlokometseng le ho hlahisa likhopolo tse ncha mabapi le tšimoloho ea liketsahalo tsena tsa bokahohle.

Sesebelisoa sa AI ha se nolofatse thuto ea supernovae feela empa se thusa bafuputsi ho utloisisa potoloho ea bophelo ba linaleli le ho bōptjoa ha lintho tse kang carbon, tšepe le khauta. Hajoale, batho ba sebetsa le litsamaiso tsa liroboto ho bona le ho sekaseka supernovae. Libonela-hōle tsa liroboto li lula li etsa setšoantšo sa leholimo bosiu ho tseba mehloli e mecha, 'me software e ikemetseng e hlahisa lethathamo la ho phatloha ha batho. Joale batho ba qeta nako e ngata ba netefatsa bokhethoa bana. Ho eketsoa ha BTSbot mosebetsing ona ho fokotsa tlhoko ea tlhahlobo ea batho mme ho lumella bafuputsi ho itšetleha ka AI ho etsa mesebetsi e hlokahalang.

Nabeel Rehemtulla, moeta-pele-'moho le eena oa thuto, o totobatsa katleho ea sesebelisoa sa AI, a bolela hore hang ha se sebetsa, batho ba ka tšepa hore BTSbot le mekhoa e meng ea AI e tla phethahatsa mesebetsi ea bona ntle le ho kenella. Nts'etsopele ea sesebelisoa sena sa AI e tšoaea mohato oa bohlokoa thutong ea supernovae le ho bontša bokhoni ba AI ho potlakisa litšibollo tsa mahlale.

Mehloli: Univesithi ea Northwestern, Space.com