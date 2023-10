Mohlala o Mocha oa Boemeli bo Ntlafetseng ba Black Carbon ho Mehlala ea Boemo ba Leholimo ba Lefatše

Bafuputsi ba hlokometse bofokoli ho kemelong ea khabone e ntšo (BC), e leng karolo e kholo ea li-aerosols tsa sepakapaka, mefuteng ea hajoale ea boemo ba leholimo ba lefatše (GCMs). Phuputso ea morao tjena e entsoeng ke Chen et al. e hlahloba thepa ea microphysical le optical ea BC e susumetsang liphello tsa mahlaseli a eona, 'me e fana ka tlhahiso ea mokhoa o ntlafetseng oa aerosol optical ho sebetsana le mefokolo ena.

BC e tsebahala ka matla a eona a matla a ho monya leseli le tlatsetso ea eona ho futhumala ha tlelaemete. Leha ho le joalo, katleho ea ho monya le liphello tsa ho futhumala ha lefatše ha li-aerosol li fumanoe li feteletse ho li-GCM ka lebaka la boemeli bo sa lekaneng ba linaha tse rarahaneng tsa ho kopanya tsa BC.

Chen le ba bang. e hlahlobile litebello tsa mehloli e mengata ea kabo ea boholo ba likaroloana le boemo ba ho kopanya ho khetholla thepa ea bohlokoa ea BC e amang litlamorao tsa eona haholo. Eaba ba theha mofuta o ntlafalitsoeng oa aerosol optical o ikarabellang bakeng sa thepa ena ho ipapisitsoe le litebello. Moetso ona o ntlafalitsoeng o ile oa kengoa tšebetsong hamorao ho GCM.

Bafuputsi ba ile ba lekola ts'ebetso ea mohlala o mocha ba sebelisa litebello tsa masimong. Liphetho li bonts'itse hore ho amoheloa ha BC ho tsoa ho boemeli bo ntlafalitsoeng ho tsamaellana haufi-ufi le litebello tsa lefatše tsa BC. Sena se ne se bakoa ke ponelopele e nepahetseng haholoanyane ea thepa ea microphysical e amanang le BC le ho kopanya.

Ho feta moo, bafuputsi ba fumane hore boemeli bo ntlafetseng ba BC bo lebisitse phokotsong ea matla a eona a mahlaseli a kotsi le liphello tsa boemo ba leholimo ka karolo ea 24 lekholong. Sena se totobatsa bohlokoa ba ho emela BC ka nepo ho li-GCM bakeng sa likhakanyo tse tšepahalang tsa boemo ba leholimo.

Phuputso ena, e nang le sehlooho se reng "An aerosol optical module with observation-constrained black carbon properties for global climate models," e hatisitsoe ho Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Qetellong, Chen et al. ba thehile mohlala o ntlafetseng oa ho emela BC ho li-GCM, ho rarolla mathata a microphysical le optical properties tsa BC. Liphetho li bonts'a hore kemelo ena e ntlafalitsoeng e lebisa tumellanong e betere le litebello tsa lefats'e le phokotso ea litlamorao tsa boemo ba leholimo BC. Patlisiso ena e kenya letsoho kutloisisong ea rona ea karolo ea BC phetohong ea maemo a leholimo 'me e fana ka sesebelisoa sa bohlokoa sa ho ntlafatsa likhakanyo tsa boemo ba leholimo.

mehloling

- Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (2023). Mojule oa aerosol optical o nang le thepa ea khabone e ntšo e thibelang ho shebella bakeng sa limotlelara tsa boemo ba leholimo ba lefatše. Journal of Advans in Modelling Earth Systems, 15, e2022MS003501.