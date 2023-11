Ho notlolla Mars: Ho etsa 'mapa oa Leqhoa la Metsi a Ka tlas'a Lefatše Lefatšeng le Lefubelu

By

Ho qala mosebetsi oa li-interstellar ha se ntho e bonolo, e hlokang moralo o hlokolosi le tsoelo-pele e matla ea thekenoloji. Ha re ntse re le hole le ho fetela ka nģ'ane ho tsamaiso ea rona ea linaleli, NASA hajoale e mothating oa ho rera maeto a rona a pele a ho ea Mars. Boitekong ba ho etsa hore thomo ena e fokotsehe hanyane, bo-ramahlale ba nkile mosebetsi oa ho etsa 'mapa oa leqhoa la metsing a ka tlas'a lefatše le patiloeng ka tlas'a Martian, ho fa bo-rasaense ba nakong e tlang kutloisiso e molemo ea hore na ba ka fumana mehloli ea bohlokoa hokae.

Ka nako e telele, Mars e tsejoa ka hore e na le metsi a kang leqhoa a hasane holim'a eona, 'me e na le senotlolo sa ho boloka bophelo libakeng tsena tsa polokelo ea metsi. Leha ho le joalo, boholo ba leqhoa le lebile lithupeng, e leng ho etsang hore ho be thata ho fihla. Ho tšoana le Lefatše, libaka tse lintlheng tsa Mars li bata haholo ebile ha li na moea oa ho amohela baeti, e leng se etsang hore e be libaka tseo ho seng bonolo hore li ka ea ho tsona nakong e tlang.

Ho rarolla phephetso ena, projeke ea NASA ea Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) e sebelisa lintlha tse bokeletsoeng ke lifofa-sebakeng tse fapaneng tsa Mars, ho kenyeletsoa Mars Reconnaissance Orbiter, 2001 Mars Odyssey, le Mars Global Surveyor. Sepheo sa morero ona ke ho hloaea libaka tse tšepisang ka ho fetisisa bakeng sa libaka tsa polokelo ea leqhoa tse ka tlas'a lefatše.

Ts'ebetso ea netefatso bakeng sa projeke ea SWIM e kenyelelitse ho sibolloa ha crater ea morao-rao e amang Mars e bophara ba maoto a 492. Ka crater ena, bo-rasaense ba atlehile ho tiisa bonnete ba mokhoa oa bona oa ho etsa limmapa ka ho sibolla leqhoa la metsi a leqhoa ka tlas'a Martian. Ka ho khothatsoa ke seo ba se fumaneng, ba ile ba atolosa boithuto ba bona ’me ba etsa ’mapa o felletseng oa leqhoa o ka tlas’a lefatše oa Mars.

Bohlokoa ba morero ona oa ho etsa 'mapa bo holim'a ho tsebahatsa mabenkele a leqhoa karolong e bohareng e ka leboea, moo sepakapaka sa Martian se teteaneng hanyenyane. Tšobotsi ena ea sepakapaka e etsa hore ho be bonolo haholoanyane hore sefofa-sebakeng se fokotsehe ha se kena. Haeba 'mapa o nepile, bafuputsi ba nakong e tlang ba Martian ba ka khona ho fumana metsi a leqhoa, ho fokotsa tlhokahalo ea ho nka metsi a mangata ho tloha Lefatšeng. Ho feta moo, metsi ana a Martian a ne a ka sebelisetsoa merero e fapaneng, joalo ka metsi a nooang, hammoho le ho a arola hore e be hydrogen le oksijene bakeng sa ho hema moea le mafura a rokete.

Ho utloisisa sebaka le ho fumana lisebelisoa tsa bohlokoa ke ntho ea bohlokoa bakeng sa tlhahlobo e atlehileng ea batho ea Mars kapa sebaka sefe kapa sefe se kantle ho lefatše. Ka ho etsa 'mapa oa leqhoa le patehileng la metsing a ka tlas'a lefatše, bo-rasaense ba betlela bo-rasaense ba nakong e tlang tsela ea ho tsamaea ka kholiseho ha ba kena leetong lena le sa tloaelehang.

Lipotso Tse Atisang ho Botsoa (FAQ)

1. Hobaneng ho le bohlokoa ho etsa 'mapa oa metsi a ka tlas'a lefatše ho Mars?

Ho etsa 'mapa oa leqhoa la metsing a ka tlas'a lefatše ho Mars ho bohlokoa hobane ho lumella bo-rasaense ba nakong e tlang ho tseba libaka tseo mehloli ea bohlokoa e fumanehang ho tsona, joalo ka metsi. Tsebo ena e ka fokotsa haholo palo ea lisebelisoa tseo ba li hlokang ho tsoa Lefatšeng le ho etsa hore mesebetsi ea bona e tšoarelle.

2. NASA e etsa 'mapa oa leqhoa la metsi a ka tlas'a lefatše joang Mars?

Morero oa NASA oa Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) o kopanya lintlha tse tsoang ho lifofa-sebakeng tse fapaneng tsa Mars, ho kenyeletsoa Mars Reconnaissance Orbiter le Mars Global Surveyor, ho hloaea libaka tse ka bang teng haholo bakeng sa libaka tsa polokelo ea leqhoa tse ka tlas'a lefatše. Morero o sebelisa lisebelisoa tse fapaneng tsa mahlale ho lekola bokaholimo ba Martian le ho supa boteng ba leqhoa la metsi.

3. Litlamorao tsa ho fumana leqhoa le ka tlas'a lefatše ho Mars ke life?

Ho sibolloa le ho etsa 'mapa oa leqhoa le ka tlas'a lefatše ho Mars ho na le litlamorao tse kholo bakeng sa tlhahlobo ea batho nakong e tlang. Ho fihlella leqhoa la metsi ho ka fana ka metsi a nooang ho linohe tsa linaleli, hammoho le ho sebelisoa ho hlahisa moea o phefumolohang le mafura a rokete ka ho arola metsi ho ba haedrojene le oksijene.

4. Ke hokae moo ho Mars ho nang le leqhoa la metsi a ka tlas'a lefatše?

Le hoja Mars e na le leqhoa la metsi le hasane hohle holim'a eona, leqhoa le leholo le lebile holim'a lipalo. Leha ho le joalo, morero oa SWIM o boetse o hloaile libaka tsa leqhoa tse tšepisang bohareng ba leboea, moo moea o motenya oa Martian o etsang hore e be sebaka se loketseng bakeng sa ho kena le ho theoheng ha sefofane.