NASA e tla Theha Sistimi ea Khokahano ea Laser ho International Space Station

NASA e mothating oa ho romela mokhoa oa puisano oa laser ho International Space Station (ISS) khoeling e tlang. Sistimi, e tsejoang ka hore ke ILLUMA-T, e tla kengoa mojuleng oa kantle oa ISS. Sepheo sa eona ke ho bonts'a likhokahano tse phahameng tsa laser ho tloha seteisheneng sa sebaka ho ea ho NASA's Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), e tla fetisetsa boitsebiso hape Lefatšeng.

LCRD, e qalileng ka 2021, hajoale e romella data ho Earth ho tsoa ho geosynchronous orbit ka sekhahla sa 1.2 Gbps. Jwalo ka sathelaete ya relay, LCRD e dumella mesebetsi ya sepaka-pakeng ho romela datha tsa bona ka mahokelo a laser ho relay, ebe e di fetisetsa diteisheneng tse fatshe Lefatsheng. Motsoako oa ILLUMA-T le LCRD o tla theha mokhoa oa pele oa NASA oa mekhoa e 'meli oa phetiso ea likhokahanyo tsa laser.

Molemo oa litsamaiso tsa laser ho feta mekhoa ea khale ea puisano ke hore li fana ka litekanyetso tse phahameng tsa data ha li ntse li le bobebe 'me li hloka matla a fokolang. Sena se molemo ka ho khetheha ha ho etsoa lifofa-sebakeng.

Lekhetho la ILLUMA-T le laoloa ke Goddard Space Flight Center ea NASA, ka tšebelisano le Johnson Space Center le Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). Ho thakholoa ha mokhoa oa likhokahano oa laser ho reretsoe ka la 5 Pulungoana, ka har'a sepaka-paka sa SpaceX Dragon ho tsoa NASA's Kennedy Space Center e Florida.

Ntle le ILLUMA-T, sefofane sa Dragon se tla boela se nke liteko tse ling, hardware, le lisebelisoa bakeng sa basebetsi ba Expedition 70. Teko e 'ngoe e joalo ke Atmospheric Waves Experiment (AWE), e tla lekanya litšobotsi le motsamao oa maqhubu a khoheli a sepakapaka. AWE e ikemiselitse ho ntlafatsa kutloisiso ea rona ka sepakapaka sa Lefatše, boemo ba leholimo, boemo ba leholimo le ho theha maano a ho fokotsa litlamorao tsa boemo ba leholimo sebakeng.

Mohloli: NASA