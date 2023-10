Ho Batla Leqhoa la Martian: Ho Senola Libaka tse ka 'nang tsa E-ba teng le Lisebelisoa ho Lefatše le Lefubelu

Ke khale bo-rasaense ba khahliloe ke monyetla oa ho fumana metsi Mars, 'me tsoelo-pele ea morao tjena morerong oa Subsurface Water Ice Mapping project (SWIM) e re atametse ho feta leha e le neng pele ho senola liphiri tse patiloeng ka tlas'a Martian. Limmapa tse sa tsoa lokolloa ho tsoa ho SWIM, tse tšehelitsoeng ka lichelete ke NASA, li fana ka tlhaiso-leseling e batsi mabapi le libaka tse ka bang teng ho fumana leqhoa le ka tlas'a lefatše le ka fihlellehang ke mesebetsi ea kamoso.

Bohlokoa ba ho fumana leqhoa ho Mars bo fetela ka nģ'ane ho bokhoni ba eona e le mohloli oa bohlokoa bakeng sa bo-rasaense ba nakong e tlang. Li-ice cores, tse tšoanang le tseo bo-rasaense ba li embang Lefatšeng, li ka fana ka leseli la bohlokoa ka nalane ea boemo ba leholimo ba Mars le ho thusa ho tseba libaka tse ka bang teng bakeng sa bophelo ba likokoana-hloko. Ho batla leqhoa le ka tlas'a lefatše hoa hlokahala hobane metsi a metsi ha a tsitsa holim'a Martian. Ka lebaka la sepakapaka se tšesaane, metsi leha e le afe a fetoha mouoane hang-hang. Leha ho le joalo, lipalo tsa Mars li na le leqhoa le lekaneng, ho akarelletsa le metsi le leqhoa le omileng ( carbon dioxide ).

Porojeke ya SWIM, e eteletsweng pele ke Setheo sa Saense sa Dipolanete e bile e laolwa ke Jet Propulsion Laboratory ya NASA, e na le tshedimosetso e e kopantsweng go tswa mo matsholong a le mantsi a NASA, go akaretsa le Mars Reconnaissance Orbiter le Mars Global Surveyor, go supa mafelo a a solofetsang go gaisa a aese ya Martian. Lisebelisoa tsa lifofa-sebakeng tsena li se li lemohile matšoao a metsi a leqhoa a ka tlas'a lefatše bohareng ba Mars, 'me libaka tse bohareng ba leboea li khahla haholo ka lebaka la tikoloho ea tsona e teteaneng le monyetla oa mocheso oa mocheso.

'Mapa oa morao-rao oa SWIM o kenyelletsa lintlha tse tsoang ho lik'hamera tsa boemo bo holimo ka har'a Mars Reconnaissance Orbiter, e fanang ka pono e qaqileng haholoanyane ea moeli oa leqhoa. 'Mapa o boetse o kenyelletsa pono ea sebaka sa polygon e bakoang ke ho atoloha le ho honyela ha leqhoa le ka tlas'a lefatše. Maikutlo ana a boetse a totobatsa boteng ba leqhoa le ipatileng ka tlas'a bokaholimo.

Le hoja sepheo sa mantlha sa SWIM e le ho fumana leqhoa la Martian le libaka tse ka bang teng bakeng sa mesebetsi ea kamoso, e boetse e bula mekhoa e mecha ea boithuto ba mahlale. Phapang ea bongata ba leqhoa la metsi libakeng tse fapaneng tsa Mars e hlahisa lipotso tse khahlang, 'me' mapa o ka lebisa mehopolong e mecha mabapi le mefuta ena. Ho feta moo, morero ona o sebetsa e le motheo bakeng sa morero o reriloeng oa Mars Ice Mapper, o neng o tla tsoela pele ho hlahloba leqhoa le haufi le holim'a metsi ka mochini o ikhethileng oa radar.

Takatso ea ho fumana leqhoa la Martian e ntse e tsoela pele ho hohela bo-rasaense le ba chesehelang sebaka ka ho tšoana, ha re ntse re hlahloba bokhoni ba Lefatše le Lefubelu la ho tšehetsa bophelo ba batho le ho manolla liphiri tsa nalane ea eona.

Hobaneng ho le bohlokoa ho fumana leqhoa Mars?

Ho fumana leqhoa ho Mars ho bohlokoa bakeng sa ho ts'ehetsa boithuto ba batho le bokolone bo ka bang teng. Aese e ka sebetsa e le mohloli oa bohlokoa bakeng sa metsi a nooang, hammoho le motsoako oa bohlokoa bakeng sa ho hlahisa mafura a rokete. Ho feta moo, ho ithuta leqhoa la Martian ka li-ice cores ho ka fana ka leseli la bohlokoa mabapi le nalane ea boemo ba leholimo ba polanete le monyetla oa bophelo ba nakong e fetileng kapa ba hona joale ba likokoana-hloko.

Ke hobane'ng ha ho batla leqhoa le ka tlas'a lefatše ho hlokahala?

Metsi a metsi ha a tsitsa holim'a Martian ka lebaka la moea o mosesaane oa polanete. Metsi afe kapa afe a fetoha mouoane hang-hang. Ka hona, ho batla leqhoa le ka tlas'a lefatše hoa hlokahala ho fumana mehloli ea metsi e tsitsitseng. Ho tsebahala hore lipalo tsa Mars li na le leqhoa le lengata, empa libaka tsena ha lia lokela ho hlahlojoa ke batho ka lebaka la mocheso o batang haholo.

Bohlokoa ba morero oa SWIM ke bofe?

Morero oa 'Mapa oa Leqhoa la Metsi a Tlas'a metsi (SWIM) o bapala karolo ea bohlokoa ho tsebahatseng libaka tseo ho ka luloang ho tsona bakeng sa maeto a kamoso a Mars. Ka ho kopanya lintlha tse tsoang mesebetsing e fapaneng ea NASA, SWIM e thehile limmapa tse qaqileng tse totobatsang libaka tse tšepisang ho fihlella leqhoa la Martian. Limmapa tsena li kenya letsoho kutloisisong ea rona ea nalane ea boemo ba leholimo ea Mars le ho re thusa ho batla libaka tseo ho ka lulang ho tsona.

Ke litebello life tsa kamoso tsa projeke ea SWIM?

Morero oa SWIM o sebetsa e le motheo oa morero o reriloeng oa Mars Ice Mapper. Haeba e amohetsoe, thomo ena e tla kenyelletsa orbiter e nang le radar e khethehileng e etselitsoeng ho batla leqhoa le haufi le holim'a libaka tse tiisitsoeng ke mesebetsi e fetileng. Morero oa Mars Ice Mapper o ikemiselitse ho tsoela pele ho hlahloba boteng ba leqhoa la Martian le ho ntlafatsa tsebo ea rona ea lisebelisoa tsa Red Planet.