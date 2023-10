NASA's Laser Communications Revolutionizing Space Data Transmission

By

NASA e fetola bokhoni ba phetisetso ea data sebakeng ka theknoloji ea eona ea puisano ea laser. Ka tlhahiso e tlang ea phallo ea ILLUMA-T ho International Space Station (ISS) ka Pulungoana, monyetla oa puisano e potlakileng le e sebetsang lipakeng tsa ISS le Lefatše e ka fihlelleha.

Ka tloaelo, ISS e itšetlehile ka lisathelaete tsa radio frequency relay bakeng sa phetiso ea data. Leha ho le joalo, ho hlahisoa ha likhokahano tsa laser ka mesebetsi e kang ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem le Amplifier Terminal) e hlophiselitsoe ho fetola tsela eo data e fetisoang ka eona ho tsoa sebakeng.

Lipuisano tsa Laser li sebelisa leseli le sa bonahaleng la infrared ho nolofalletsa litekanyetso tse phahameng tsa data, ho lumella sefofane ho fetisetsa boitsebiso bo bongata ho khutlela Lefatšeng ka phetisetso e le 'ngoe. Theknoloji ena ea motheo e tsoela bafuputsi molemo ho ISS, kaha e fana ka phetisetso ea data ka potlako le ho ntlafatsa bokhoni ba ho romela lintlha tse ngata.

E laoloa ke lenaneo la NASA's Space Communications and Navigation, ILLUMA-T e tla bonts'a mekhoa e 'meli ea puisano ea laser ha e kentsoe ho ISS. E na le sebonela-hōle le gimbal, mochine oa optical oa ILLUMA-T o latela pontšo ea Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) ka geosynchronous orbit. Leha e le boholo ba microwave, moputso ona o kopanetsoeng o bapala karolo ea bohlokoa ho ntlafatseng bokhoni ba puisano sebakeng.

Ha e se e kentsoe ho ISS, ILLUMA-T e tla fetisetsa data ka sekhahla se khahlang sa 1.2 gigabits ka motsotsoana ho LCRD. Ho tloha moo, data e tla fetisetsoa liteisheneng tsa optical tse California kapa Hawaii. Ka mor'a moo, liteishene tsa fatše li tla fetisetsa boitsebiso ho LCRD Mission Operations Center 'me ka mor'a moo li e ise lihlopheng tsa ILLUMA-T tsa NASA's Goddard Space Flight Center, Maryland bakeng sa tlhahlobo ea boleng.

Tšebelisano pakeng tsa ILLUMA-T le LCRD e na le monyetla oa ho fetola bokhoni ba puisano sebakeng. NASA e na le pono ea ho kopanya likhokahano tsa laser ka har'a marang-rang a eona a sebaka sa marang-rang ho rua molemo haufi le Lefatše le ho hlahloba sebaka se tebileng. Ka thekenoloji ena, bafuputsi le ba chesehelang sebaka ba ka lebella phetisetso ea data e potlakileng, e sebetsang haholoanyane le e felletseng lipakeng tsa ISS le Earth.

FAQs

1. ILLUMA-T ke eng?

ILLUMA-T e emetse Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem le Amplifier Terminal. Ke moputso o ntlafalitsoeng ke NASA ho bonts'a bokhoni ba likhokahano tsa laser bakeng sa ho ntlafatsa bokhoni ba phetiso ea data sebakeng.

2. Theknoloji ea puisano ea laser e sebetsa joang?

Lipuisano tsa Laser li sebelisa leseli le sa bonahaleng la infrared ho nolofalletsa litefiso tse phahameng tsa data, ho lumella phetiso ea bongata bo boholo ba data ho khutlela Lefatšeng ka phetiso e le 'ngoe. Theknoloji ena e fana ka puisano e potlakileng le e sebetsang haholoanyane lipakeng tsa mesebetsi ea sepakapaka, joalo ka International Space Station (ISS) le Earth.

3. Melemo ea puisano ea laser ke efe?

Lipuisano tsa Laser li fana ka phetisetso ea data e potlakileng le bokhoni ba ho romella lintlha tse ling hape Lefatšeng. Sena se thusa bafuputsi le mesebetsi ea ho hlahloba sebaka ka ho ntlafatsa bokhoni ba phetisetso ea data le ho nolofalletsa tlhahlobo e felletseng ea data e bokelletsoeng sebakeng.

4. ILLUMA-T e tla ntlafatsa mekhoa ea puisano ea sebaka joang?

Ha e se e kentsoe ho ISS, ILLUMA-T e tla bonts'a mekhoa e 'meli ea puisano ea laser. E tla fetisetsa data ka lebelo le tsotehang la 1.2 gigabits-motsotsoana ho Pontšo ea Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) ka tsela ea geosynchronous orbit. Tirišano ye e ikemišeditše go fetoša bokgoni bja dikgokaganyo tša lefaufaung le go bula tsela ya go kopanya dikgokagano tša laser ka gare ga dinetweke tša poledišano tša lefaufaung tša NASA.