Leholiotsoana la NASA: Ho Betla Tsela ea Tlhahlobo ea Titan

Mosebetsi o moholo o ntse o tsoela pele ho NASA ha bo-rasaense ba itokisetsa ho hlahloba Titan, khoeli e kholo ka ho fetisisa ea Saturn. Titan, e tsebahalang ka sepakapaka sa eona se teteaneng le matla a khoheli a tlase, esale e le sepheo sa NASA ea ho batla lefatše le ka phelang le matšoao a bophelo bo kantle ho lefatše. Ho phethahatsa mosebetsi ona o matla, NASA e haha ​​​​sepalami se sebelisang matla a nyutlelie se bitsoang Sefeberu, seo e tla ba mosebetsi oa pele oa setsi ho ea fihla holim'a lefatše la maoatle.

Dragonfly, e ntlafalitsoeng le e sebelisoang ke Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) e Maryland, ha se motho ea tloaelehileng ea lulang sebakeng seo. E tšoana le drone e boholo ba koloi, e tla fofa moeeng oa Titan e nang le naetrojene e ngata e sebelisa lirotha tse 'nè tse phuthetsoeng, tse etselitsoeng ho arola moeeng o teteaneng oa khoeli. E na le lik'hamera tse tsoetseng pele, li-sensor le lisebelisoa tsa ho etsa lisampole, Dragonfly e ikemiselitse ho hlahloba libaka tsa Titan tseo ho belaelloang hore li na le lisebelisoa tsa tlhaho, mohlomong li kopane le leoatle le ka tlas'a metsi ka tlas'a leqhoa.

Teko e batsi ya ditsamaiso tsa sefofane sa Lekgoakhoa e entsoe Setsing sa Lipatlisiso sa NASA sa Langley se Virginia lilemong tse tharo tse fetileng. Liteko li etsisitse maemo a fapaneng a sefofane le maemo a ho lekola ts'ebetso ea koloi ea aerodynamic, lebelo la rotor, le ho mamella mabelo a fapaneng a moea le li-angles tsa sefofane. Katleho e atlehileng ea ho matha ka kakaretso ea 700 le lintlha tse fetang 4,000 tsa data ka bomong li ekelitse tšepo ea bafuputsi mefuteng ea papiso e etselitsoeng ho pheta maemo a thata ho Titan.

Rick Heisler, moetapele oa liteko tsa moea oa Dragonfly ho APL, o hlalosa hore mohato o mong le o mong oa liteko o lumelletse sehlopha ho ntlafatsa mefuta ea bona ea tekheniki le ho ntlafatsa likhakanyo tsa ts'ebetso ea rotor bakeng sa tikoloho e makatsang ea Titan. Lintlha tse fumanoeng li thusitse ho netefatsa boemo ba lander aerodynamics, aero-structural performance, le bophelo ba mokhathala oa rotor tikolohong e thata ea cryogenic.

Dragonfly e reretsoe ho qala ka 2027 'me e lebelletsoe ho fihla Titan ka 2034, e leng se tšoaeang mohato oa bohlokoa oa ho lekola sepakapaka. Joalo ka ha Ken Hibbard, moenjiniere oa lits'ebetso tsa 'Mishene oa Dragonfly ho APL, a re, "Ka Lekhohlo, re fetola tšōmo ea mahlale hore e be 'nete ea boithuto." Thomo ena e fana ka monyetla o monate oa ho manolla liphiri tsa Titan, 'me mohato o mong le o mong o nkuoang o re atametsa ho romela rotorcraft ena ea phetoho sepakapakeng le holim'a khoeli e kholo ka ho fetisisa ea Saturn.

Lipotso Tse Atisang ho Botsoa (FAQ)

Dragonfly ke eng?

Dragonfly ke selai se sebelisang matla a nyutlelie se entsoeng ke Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) ea NASA ka sepheo sa ho hlahloba Titan, khoeli e kholo ka ho fetisisa ea Saturn. E etselitsoe hore e be thomo ea pele ea setsi holim'a lefatše la maoatle.

Likarolo tsa bohlokoa tsa Lekhohlo ke life?

Dragonfly e na le lik'hamera, li-sensor le lisebelisoa tsa lisampole ho hlahloba libaka tsa Titan tseo ho lumeloang hore li na le lisebelisoa tsa tlhaho tse ka kopanang le leoatle le ka tlas'a metsi ka tlas'a leqhoa. E sebelisa li-rotor tse 'nè tse pakiloeng ho tsamaisa sepakapaka sa Titan se teteaneng, se nang le naetrojene e ngata.

Ke liteko life tse entsoeng ke Lekhohlo?

Litsamaiso tsa lifofane tsa Dragonfly li entse liteko tse ngata Setsing sa Lipatlisiso sa NASA sa Langley se Virginia. Liteko tsena li etsitse maemo a fapaneng a sefofane, lebelo la moea, lebelo la rotor, le li-angles tsa sefofane ho lekola tšebetso ea sefofane sa lander. Lintlha tse bokelletsoeng litekong tsena li thusitse ho netefatsa mehlala ea papiso ea lander le ho eketsa ts'epo ts'ebetsong ea eona tlasa maemo a Titan.

Dragonfly e reretsoe ho qala neng?

Hajoale Dragonfly e reretsoe ho qala ka 2027 mme e lebelletsoe ho fihla Titan, khoeli e kholo ka ho fetisisa ea Saturn, ka 2034.