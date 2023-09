Sesepa-le-moea-pono Frank Rubio se Ikemisetse ho Khutlela Lefatšeng ka Mor'a Sepakapaka se Senyang Rekoto

Setsebi sa linaleli sa NASA, Frank Rubio, ea tšoereng rekoto ea nako e telele ka ho fetisisa e sa khaotseng sepakapakeng, o ikemiselitse ho khutlela Lefatšeng ka la 27 Loetse, a phethela thōmo e nkileng nako e fetang selemo Setsing sa Machaba sa Space Space (ISS). Rubio, hammoho le li-cosmonauts tse peli tsa Russia, Sergey Prokopyev le Dmitri Petelin, qalong ba ne ba qabeletsoe ka har'a potoloho e tlase ea Lefatše ka lebaka la ho lutla ho pholileng ha leeto la bona le reriloeng la ho khutlela hae, sekoahelo sa Soyuz se emisitsoeng seteisheneng sa sepakapaka, ka Tšitoe 2022.

Ho rarolla bothata bona, NASA le setsi sa sebaka sa Russia sa Roscosmos se ile sa eketsa leeto la basebetsi ka likhoeli tse ling tse tšeletseng. Ba ile ba etsa qeto ea hore capsule e lutlang e ne e sa tšoanelehe ho tlisa basebetsi hae, kaha e ne e beha kotsi ea ho chesa haholo nakong ea ho khutlela sepakapakeng sa Lefatše. Ka lebaka leo, basebetsi ba tla khutlela Lefatšeng ka capsule ea Soyuz e ileng ea romeloa e se na letho.

Nakong eohle ea mosebetsi oa hae oa sebaka se selelele, Rubio o ne a lula a buisana le lelapa la hae kamehla 'me a itšetleha ka basebetsi ba hae bakeng sa tšehetso. O ile a hatisa bohlokoa ba ho fumana tekano pakeng tsa mosebetsi le boikhathollo ho boloka bophelo ba hae ba kelello. Morero oa Rubio, o qetileng matsatsi a 371 a latellanang sebakeng, o robile rekoto ea pele ea Amerika e behiloeng ke setsebi sa linaleli Mark Vande Hei ka 2021.

Leha ho na le ntoa e ntseng e tsoela pele ea Russia-Ukraine le likhohlano tsa lipolotiki, NASA le Roscosmos li ntse li tsoela pele ka boiteko ba tsona ba tšebelisano ho ISS. Basebetsi ba ile ba nka litaba tsa mosebetsi oa bona o atolositsoeng hantle, 'me molaoli oa lenaneo la sepakapaka sa NASA, Joel Montalbano, ka bosoasoi a bolela monyetla oa ho fofa ka ice cream e le moputso.

Rubio, ngaka ea bongaka, o ile a bolela hore a ka be a sa ka a amohela thōmo eo hoja a ne a tsebile hore e ne e tla etsa hore a be hōle le lelapa la hae nako e fetang selemo. Leha ho le joalo, o ile a sebelisa nako ea hae hamolemo sebakeng ka ho etsa lipatlisiso tsa mollo o tukang, ho kenya letsoho lithutong tsa bophelo bo botle ba batho, le ho hlokomela tamati sebakeng e le karolo ea liteko tseo a li ratang tsa saense.

E le ho bona ho tloha ha Rubio ho tloha seteisheneng sa sebaka, bashebelli ba ka shebella NASA TV ho websaeteng ea setsi ka September 27. Sekepe se reretsoe ho tloha boema-kepeng ba sebaka sa eona sa sebaka ka 3:51 am ET, ka ts'ebetso ea ho lulisa ho qala ka 6 am ET. .

Mehloli: NASA, Mashable