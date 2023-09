Sethethefatsi se Secha sa Alzheimer se ka 'nang sa E-ba Teng se Fokotsa ho Ruruha ha Boko le ho Ntlafatsa mohopolo

By

Bafuputsi ba The Picower Institute for Learning and Memory ho MIT ba entse tsoelo-pele e kholo phekolong ea lefu la Alzheimer ka ho hlahisa moriana o fokotsang ho ruruha bokong le ho ntlafatsa mohopolo. Sethethefatsi sena, se bitsoang A11, se shebane le ntho e ngotsoeng ka liphatsa tsa lefutso e bitsoang PU.1, e ikarabellang bakeng sa ho feteletsa ha liphatsa tsa lefutso tsa lisele tsa boko nakong ea lefu la Alzheimer's. A11 e hatella ts'ebetso ea PU.1 ka ho hira liprotheine tse hatellang polelo ea liphatsa tsa lefutso tsa ho ruruha.

Ho ruruha ke karolo e kholo ea lefu la Alzheimer's pathology, 'me ho fumana liphekolo tse sebetsang ho ipakile ho le thata. Ka liteko tsa pele ho litloaelo tsa lisele tsa motho le mefuta ea litoeba tsa Alzheimer's, bafuputsi ba fumane hore A11 e fokotsa ho ruruha liseleng tse kang microglia tsa motho le mefuta e mengata ea litoeba tsa lefu la Alzheimer's. E boetse e ntlafatsa haholo temoho ho litoeba.

Bafuputsi ba ile ba bapisa polelo ea liphatsa tsa lefutso ho lisampole tsa boko ba postmortem ho tsoa ho bakuli ba Alzheimer's le litsamaiso tseo e seng tsa Alzheimer's. Ba ile ba fumana hore liphello tsa Alzheimer's liphetoho tse kholo ho microglial gene expression, le keketseho ea PU.1 e tlamang lipakane tsa lefutso la ho ruruha ke karolo ea bohlokoa ea liphetoho tsena. Ho theola ts'ebetso ea PU.1 ka mokhoa oa toeba oa Alzheimer's fokotsehile ho ruruha le neurodegeneration.

Sehlopha se ile sa hlahloba limolek'hule tse nyenyane tse fetang 58,000 ho fumana metsoako e ka fokotsang ho ruruha le liphatsa tsa lefutso tse amanang le Alzheimer tse laoloang ke PU.1. A11 e ne e le eona e matla ka ho fetisisa har'a bakhethoa ba tšeletseng ba ho qetela. Litekong tse entsoeng ka lisele tse kang li-microglia tsa motho, A11 e fokolitse polelo le secretion ea li-cytokine tse ruruhisang 'me ea thibela microglia hore e se ke ea sebetsa ka mokhoa o fetelletseng oa ho ruruha.

Lipatlisiso tse ling lia hlokahala ho hlahisa le ho etsa tlhahlobo ea A11 e le phekolo ea lefu la Alzheimer. Setlhare sena se tšepisang se ka kenya letsoho ntlafatsong ea liphekolo tse sebetsang haholoanyane bakeng sa lefu lena le senyang la neurodegenerative.

mehloling

– Lefu la Alzheimer Tlhaloso: Lefu la Alzheimer ke lefu le hlaselang boko, le bakang phokotseho ea matla a kelello e mpefalang ha nako e ntse e ea. Ke mofuta o atileng haholo oa 'dementia' 'me o nka karolo ea 60 ho isa ho 80 lekholong ea linyeoe tsa 'dementia'. Ha hona joale ha ho pheko ea lefu la Alzheimer, empa ho na le meriana e ka thusang ho bebofatsa matšoao.

– MIT Tlhaloso: MIT ke khutsufatso ea Massachusetts Institute of Technology. Ke yunivesithi ea poraefete e tummeng ea Cambridge, Massachusetts e thehiloeng ka 1861. E hlophisitsoe ka Likolo tse hlano: meralo, boenjiniere, botho, bonono le saense ea sechaba, tsamaiso le saense. Tšusumetso ea MIT e kenyelletsa likhatelopele tse ngata tsa mahlale le tsoelopele ea mahlale. Morero oa eona ke ho batla tsebo ea mantlha mabapi le sebopeho le boitšoaro ba lits'ebetso tsa bophelo le ts'ebeliso ea tsebo eo ho ntlafatsa bophelo bo botle, ho lelefatsa bophelo, le ho fokotsa ho kula le kholofalo.

- Mekhatlo ea Sechaba ea Bophelo Tlhaloso: Mekhatlo ea Sechaba ea Bophelo (NIH) ke mokhatlo o ka sehloohong oa 'muso oa United States o ikarabellang bakeng sa lipatlisiso tsa bophelo bo botle le tsa sechaba. E etsa lipatlisiso tsa eona tsa saense ka Intramural Research Program (IRP) mme e fana ka lichelete tse kholo tsa lipatlisiso tsa biomedical ho litsi tsa lipatlisiso tseo e seng tsa NIH ka Lenaneo la Lipatlisiso la Extramural. Morero oa eona ke ho batla tsebo ea mantlha mabapi le sebopeho le boitšoaro ba lits'ebetso tsa bophelo le ts'ebeliso ea tsebo eo ho ntlafatsa bophelo bo botle, ho lelefatsa bophelo, le ho fokotsa ho kula le kholofalo.