Sebonela-hōle sa NASA sa Roman Space ho fetola boithuto ba Milky Way

Nancy Grace Roman Space Telescope e tlang ea NASA e ikemiselitse ho fana ka maikutlo a e-so ka a e-ba teng khubung ea sehlopha sa linaleli sa Milky Way. E reretsoe ho qala ka 2027, morero ona o tla sebelisa mokhoa oa microlensing ho bona linaleli tse limilione tse makholo, e leng se ka lebisang ho litšibollo tsa bohlokoa tsa bolepi ba linaleli ba nako.

Fetola mantsoe a qotsitsoeng: Morero ona o ikemiselitse ho beha leihlo linaleli bakeng sa ho panya-panya, ho bonts'a boteng ba lipolanete, linaleli tse hole, lintho tse leqhoa tse mathōkong a potoloho ea lipolanete, hammoho le masoba a matšo a ka thoko le liketsahalo tse ling tsa bokahohle. Ka litebello tsa eona, Sebonela-hōle sa Sebakeng sa Roma se lebelletsoe ho theha rekoto e ncha ea ho tsebahatsa exoplanet e hole ka ho fetesisa, ho hlahisa leseli la sebaka se fapaneng sa linaleli seo e ka bang lehae la mafatše a sa tsejoeng.

Tepi ea linaleli ea nako e shebane le ho ithuta ka moo bokahohle bo fetohang ha nako e ntse e ea, 'me ho lekola leholimo ha nako e telele ha Roma ho tla kenya letsoho haholo tšebetsong ena. Thelesekoupo e tla ikopanya le marang-rang a litebelelo lefatšeng ka bophara, 'me ka kopanelo e hapa le ho sekaseka liphetoho tse teng bokahohleng. Galactic Bulge Time-Domain Survey, e entsoeng ke Roman, e tla hlahloba ka ho khetheha Milky Way, e sebelisa bokhoni ba eona ba infrared ho phunyeletsa marung a lerōle a sitisang pono ea sebaka se bohareng sa sehlopha sa linaleli.

Roman Space Telescope e tla ba le sefahla se secha se haufi le infrared se nolofalletsang sebaka sa ho sheba lintho ho bona bolelele ba maqhubu a malelele a khanya. Katoloso ena e atolosa bophara ba lipotso tsa bokahohle tseo sebonela-hōle se ka li arabang, ho tloha moeling oa setsi sa rōna sa potoloho ea lipolanete ho ea likarolong tse hōle ka ho fetisisa tsa bokahohle.

E 'ngoe ea mekhoa e ka sehloohong e sebelisoang ke Sebonela-hōle sa Sepakapaka sa Roma ke ho fokotsa lintho tse nyenyane. Sena se etsahala ha ntho e ikamahanya hantle le naleli ea bokamorao, e etsa hore khanya e tsoang naleling e kobehe ho potoloha ntho eo. Liketsahalo tsena tsa microlensing li etsa li-spikes tsa nakoana khanyeng ea naleli, tse bontšang boteng ba ntho e kenang lipakeng. Ka ho beha liketsahalo tse joalo leihlo bohareng ba Milky Way, litsebi tsa linaleli li ka tseba lintho tse sa bonahaleng tse kang lipolanete, esita le haeba li ke ke tsa li bona ka ho toba.

Morero oa lipatlisiso o kenyelletsa ho nka litšoantšo metsotso e meng le e meng e 15 ka nako ea likhoeli tse ka bang peli, ho pheta ts'ebetso ena ka makhetlo a ts'eletseng nakong ea mosebetsi oa mantlha oa lilemo tse hlano oa sebonela-hōle. Letšolo lena le pharaletseng la ho shebella le lebelletsoe ho sibolla lipolanete tse ncha sebakeng se sa tsejoeng ka har'a sehlopha sa rona sa linaleli.

Ka thekenoloji ea eona ea tsoelo-pele le leano le felletseng la liphuputso, Sebonela-hōle sa Sebakeng sa Roma se mothating oa ho fetola kutloisiso ea rōna ea Milky Way le ho ntšetsa pele tsebo ea rōna ka bokahohle ho feta moo.

LBH

1. Microlensing ke eng?

Microlensing ke ketsahalo e etsahalang ha ntho, joalo ka naleli kapa planete, e kena ka tatellano le naleli ea bokamorao, e etsa hore khanya e tsoang ho naleli e ka morao e kobehe ho potoloha ntho e lipakeng. Sena se hlahisa khanya ea nakoana ea leseli la bokamorao ba naleli, e bonts'ang boteng ba ntho e lipakeng.

2. Sebonela-hōle sa Sepakapaka sa Roma se tla sebelisa ho bonesa lintho tse nyenyane hakae?

Sebonela-hōle sa Sepakapaka sa Roman se tla sebelisa microlenseng ho sheba bohareng ba sehlopha sa linaleli sa Milky Way. Ka ho hlokomela ho feto-fetoha ha khanya ha linaleli, sebonela-hōle se ka bona boteng ba lintho tse sa bonahaleng, tse kang lipolanete le masoba a matšo karolong e bohareng ea sehlopha sa linaleli.

3. Nako-domain astronomy ke eng?

Time-domain astronomy ke lekala la bolepi ba linaleli le shebaneng le ho ithuta ka moo lintho tsa leholimo le liketsahalo li fetohang ha nako e ntse e ea. Ka ho sheba le ho sekaseka liphetoho tsena, bo-rasaense ba ka fumana temohisiso mabapi le tšebetso le matla a bokahohleng.

4. Patlisiso ea Nako-Domain ea Galactic Bulge ke eng?

Galactic Bulge Time-Domain Survey ke phutuho e khethehileng ea ho shebella e entsoeng ke Roman Space Telescope. Boikemisetso ba eona ke ho ithuta bohareng ba sehlopha sa linaleli sa Milky Way ho sebelisa pono ea infrared ea sebonela-hōle, ho lumella bo-rasaense ho bona ka har’a maru a lerōle ao hangata a sitisang pono ea sebaka sena. Patlisiso ena e tla fana ka lintlha tsa bohlokoa mabapi le matla le litšobotsi tsa sebaka se bohareng sa sehlopha sa linaleli.

5. Ho thakholoa ha Sebonela-hōle sa Sepakapaka sa Roma ke neng?

Ho hlophisoa ha Sebonela-hōle sa Roma ho reriloe bakeng sa 2027. Hang ha sebonela-hōle se tla sebelisoa, se tla qala mosebetsi oa sona oa mantlha oa lilemo tse hlano, moo se tla fetola kutloisiso ea rōna ea Milky Way le ho kenya letsoho haholo lefapheng la bolepi ba linaleli.