Motlae o Moholo oa Cryovolcanic Comet o Atamela Lefatšeng

Litsebi tsa linaleli li fumane tšibollo e makatsang - comet e imenneng ka makhetlo a mararo ho feta Mount Everest, e tsejoang ka hore ke 12P/Pons-Brooks, e phatlohileng sebakeng 'me joale e lebile Lefatšeng. Komete ena ke ea sehlopha se sa tloaelehang se bitsoang cryovolcanic comets, kapa li-volcano comets tse batang, tse entsoeng ka leqhoa, lerōle le likhase. E na le khubu e tiileng le bophara bo hakanyetsoang ho ba lik'hilomithara tse 18.6 (30 km). Ha letsatsi le chesa cryomagma ea lona, ​​khatello ea eketseha ka har'a comet, 'me qetellong e lebisa ho phatloha ha nitrogen le carbon monoxide. Ho phatloha hona ho etsa hore maloanlahla a leqhoa a akheloe ka mapheo a khetla ea comet, e leng se lebisang sebopehong sa eona se ikhethang se tšoanang le linaka tse peli kapa seeta sa pere.

Ho sa tsotellehe boits'oaro bo phatlohang ba comet, ha ho na lebaka la ho tšoenyeha ka tšusumetso le Lefatše. Pons-Brooks e lebelletsoe ho tsoela pele ho foqoha seretse se chesang ha e ntse e atamela haufi le Lefatše, empa e tla lula e le sebaka se sireletsehileng sa lik'hilomithara tse limilione tse 232 (lik'hilomithara tse limilione tse 144) ha e atamela haufi haholo. Sena se e beha ka nqane ho mefuta e haufi ea lintho tsa Earth (NEOs), tseo hangata li fetang ka har'a limaele tse limilione tse 120 ho tloha polanete ea rona.

Le hoja comet e ke ke ea beha kotsi Lefatšeng, e fana ka monyetla o sa tloaelehang bakeng sa bashebelli ba leholimo. Lekhetlo la ho qetela ha Pons-Brooks e ne e bonahala ka mahlo e ne e le ka 1954, 'me ho lebeletsoe hore e be sepakapaka se khanyang ka ho fetisisa bosiung ba May le June 2024, le hoja e tla be e le haufi le polanete ea rona ka April. Mantsiboeeng a la 2 Phuptjane 2024, comet e lebelletsoe ho fihlela khanya ea eona e phahameng haholo. Kamora ho atamela haufi, Pons-Brooks e tla khutlela setsing sa lipolanete tse kantle mme e ke ke ea hlola e bonahala ho fihlela 2095.

Hajoale e sebakeng sa sehlopha sa linaleli sa Hercules, Pons-Brooks e ka bonoa bophahamong ba likhato tse 36 ka holimo ho moeli ha e shebane le bochabela-leboea-bochabela. Bokhabane ba eona ka boholo le ponahalo e sa tloaelehang e etsa hore comet ena ea cryovolcanic e be ketsahalo e makatsang ea leholimo ho e bona.

