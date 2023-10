Batho ba Chesehelang Bonohe ba Linaleli ba Lebelletse ho Lebella ha Khoeli ha Khoeli e sa Feleng ea Mphalane 2023

Batho ba chesehelang leholimo lefatšeng ka bophara ba letetse ka tjantjello ho fifala ha khoeli ho tlang ho reriloeng ka la 28 October, 2023. Ka mor’a ho fifala ho hoholo ha khoeli qalong ea selemo, ketsahalo ena ea leholimo e tšepisa ho hapa le ho makatsa bashebelli. Ho fifala ha khoeli ho ’nile ha khahla batho ka makholo a lilemo, ’me ho ntse ho e-na le bohlokoa ba moea litsong tse sa tšoaneng.

Litsebi tsa linaleli le bo-ramahlale le bona ba shebisisa ho fifala ha khoeli ho fumana temohisiso mabapi le tsamaiso ea Earth-Moon le ho utloisisa tšebelisano lipakeng tsa sebaka sa khoeli le sepakapaka sa Lefatše. Liketsahalo tsena li fana ka pontšo e ikhethang le e tsotehang ea leholimo e lebelletsoeng ka tjantjello ke bashebelli ba linaleli le ba chesehelang linaleli.

Ho Sira ha Khoeli ha Khoeli ka October 2023 ho tla qala ka 11:31 PM New Delhi 'me ho phetheloe ka 3:36 AM ka la 29 October. Nakong ena, khoeli e tla fifala karolo e itseng ha khoeli e ntse e tsamaea moriting oa Lefatše. Phira ea khoeli e tla bonahala libakeng tse sa tšoaneng, ho akarelletsa Asia, Russia, Afrika, Amerika, Europe, Antarctica le Oceania.

New Delhi, bashebelli ba ka bona ha khoeli e sira letsatsi sebakeng se ka boroa-bophirima. Ha khoeli e fihla holimo, khoeli e tla be e eme ka 62° ka holimo ho moo holimo. India, khoeli e lebeletsoe hore khoeli e sira letsatsi ka 1:45 AM, 'me hoo e ka bang 12% ea sebaka sa khoeli se qoelisoang ke moriti.

Ho bona boselamose ba ho fifala ha khoeli ka mokhoa o sa fellang, ba chesehelang thuto ea linaleli ba hloka feela ho tsoela ka ntle ho sheba leholimo. Ba tla khona ho bona liphetoho tse etsahalang butle-butle ponahalong ea khoeli le ’mala oa eona nakong eohle ea ha khoeli e sira letsatsi.

Ho Eclipse ha Karolo e sa Feleng ea Khoeli ea October 2023 e tšepisa hore e tla ba ketsahalo e tsotehang e le kannete, e fanang ka monyetla o ikhethang oa ho hlolloa ke limakatso tsa bokahohle ba rōna. Ho sa tsotellehe hore na u moshebelli ea nang le phihlelo kapa u motho ea chesehelang leholimo feela, u se ke ua fetoa ke monyetla oa ho bona pontšo ena e hlollang ea leholimo.

