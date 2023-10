Bokhabane ba ho Fifala ha Khoeli: Pono ea Leholimo

Na u se u itokiselitse pontšo e tsotehang ea botle ba leholimo? Itšoarelle joalo ka ha khoeli e sira khoeli, e tsejoang ka hore ke Chandra grahan, e khabisa leholimo ka Moqebelo oa la 28 Mphalane, 'me e tsoela pele ho fihlela ka Sontaha sa la 29 Mphalane. Ketsahalo ena e makatsang e etsahala ha Lefatše le ipeha lipakeng tsa Letsatsi le khanyang le Khoeli e khanyang, seriti holim'a khoeli e holimo, 'me se etsa hore ho be le ponahalo e tsotehang e hapang bashebelli ba leholimo lefatšeng ka bophara.

Ak'u nahane ka sena: Lefatše le chitja le leholo, Letsatsi le phatsima, 'me Khoeli e le orb e khanyang. Ha Lefatše le ntse le thella tseleng ea khoeli, moriti oa lona o ama Khoeli ka mokhoa o bonolo, butle-butle o pata khanya ea eona, e leng se fellang ka ho nyamela kapa phetoho e tsotehang ea mebala.

Ho na le mefuta e 'meli ea ho fifala ha khoeli e hohelang bashebelli:

1. Ho Sira ha Khoeli ho Felletseng: Nakong eo khoeli e sira ka ho feletseng, Lefatše le kopa Khoeli ka ho feletseng, le e koahela ka lefifi le tšosang. Kopano ena e sa tloaelehang hangata e fana ka sebaka sa khoeli se nang le 'mala o mofubelu kapa oa koporo. Ha khanya ea letsatsi e ntse e phunyeletsa sepakapakeng sa Lefatše, maqhubu a makhutšoane aa hasana, 'me mebala e mefubelu e telele e feta ka mosa, e kopanyelletsa Khoeli ka 'mala oa eona o motle. Ponahalo ena e makatsang e se e tsejoa ka tloaelo e le "khoeli ea mali."

2. Ho Fifala ha Khoeli ho sa Feleng: Ha khoeli e sira letsatsi ka mokhoa o sa fellang, ke karolo e itseng feela ea Khoeli e inehelang moriting oa Lefatše. E ka 'na ea tšoana le ho longoa ho tsoa sebakeng sa leholimo kapa ea senola karolo e tsotehang e lefifi, e eketsang boqhetseke ho pontšo ea khoeli.

Ha re shebisisa lintlha tse qaqileng, ketsahalo e thabisang ea ho fifala ha khoeli e sa fellang ka 2023 e tla qala ka Moqebelo oa la 28 October, 'me e tsoele pele ho fihlela ka Sontaha sa la 29 October. ea ho qetela bakeng sa hora e 11 le metsotso e 31 e makatsang, ho tloha ka 1:19 AM ho isa 1:05 AM ka Sontaha. Nakong ea tlhōrō ea eona hoo e ka bang ka 2:24 AM, Khoeli e tla bona karolo e tebileng, e nang le moriti oa moriti oa Lefatše, e tsejoang e le umbra, e koahela ka bokhabane karolo ea sebaka sa eona se hlollang.

Bokhabane ba ketsahalo ena ea leholimo bo ke ke ba khahlisa India feela empa le libaka tse fapa-fapaneng ho pholletsa le Hemisefere e ka Bochabela, ho akarelletsa Afrika, Europe, Asia, le likarolo tse itseng tsa Australia. Le hoja bashebelli ba tsoang Linaheng tsa Amerika ba ka 'na ba fetoa ke ketsahalo ena e hapang maikutlo, likarolo tse ling tsa Brazil li tla fumana monyetla oa ho bona boloi bona ha Khoeli e hlaha ka bokhabane.

