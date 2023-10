Sehlooho se Secha: Ho Fuputsa Liphiri tsa Khoeli ea Khoeli ka 2023

By

Ho fifala ha khoeli ho ’nile ha khahla batho ba lilemo tsohle, ho tsosa maikutlo a ho hlolloa le ho hlolloa. Ka 2023, ho tla etsahala ketsahalo ea leholimo e tsejoang ka hore ke Chandra Grahan kapa Lunar Eclipse, e tla hapa maikutlo a batho ba chesehelang thuto ea linaleli lefatšeng ka bophara. Nakong ea ho fifala ha khoeli, Lefatše le feta pakeng tsa Letsatsi le Khoeli, le lahlela moriti oa lona holim'a Khoeli. Ketsahalo ena e ka etsahala feela nakong ea khoeli e tolokileng, ha Letsatsi, Lefatše, le Khoeli li tsamaisana ka tsela e otlolohileng.

Chandra Grahan 2023: Ho Eclipse ha Khoeli, Letsatsi le nako

Ho fifala ha khoeli ka mokhoa o sa fellang ho tla qala ka Moqebelo oa la 28 October, ho tsoela pele ho fihlela ka Sontaha sa la 29 October. Ha Khoeli e oela ka har’a moriti oa penumbra ea Lefatše ka la 28 October, hamorao e tla kena sebakeng se lefifi se tsejoang e le umbra.

Nako ea Chandra Grahan 2023: Na ho fifala ha khoeli ho tla bonoa India?

E, ho fifala hona ha khoeli ho tla bonahala India le k’honthinenteng eohle ea Asia. Ho latela setsi sa Amerika sa NASA, India e fana ka menyetla e meholo ea ho shebella ketsahalo ena ea leholimo.

Chandra Grahan 2023: Ke hokae hape moo khoeli e tla bonahala ho Eclipse ea Lunar?

Kwantle ga India, phifalo ya ngwedi gape e tla bonala go ralala Hemisefere ya Botlhaba, go akaretsa le mafelo a Afrika, Yuropa, Asia le Australia. Leha ho le joalo, bashebelli ba United States of America ba ke ke ba ba le monyetla oa ho bona ketsahalo ena. Likarolo tse ling tsa Brazil tse Amerika Boroa li ka ba le phifalo ea khoeli nakong eo khoeli e chabang.

Eclipse ea Khoeli ka 2023: Chandra Grahan 2023 Sutak Kaal Time

Nako ea sutak, e nkoang e nka lihora tse ka bang 9, e tla qala ka 04:06 PM ka Moqebelo oa la 28 Mphalane, 'me e phethele ka 02:22 AM ka Sontaha sa la 29 Mphalane.

Chandra Grahan 2023, Eclipse ea Khoeli: Sharad Purnima tithi, letsatsi le nako

Purnima tithi, e tšoantšetsang khoeli e tletseng, e tla qala ka 04:15 AM ka Moqebelo oa la 28 October, 'me e fele ka 01:52 AM ka Sontaha sa la 29 October.

Ho Eclipse ha Khoeli ke Eng?

Ho fifala ha khoeli ke liketsahalo tse tloaelehileng tsa leholimo tse ka bonoang likarolong tse fapaneng tsa Lefatše. Li na le mekhahlelo e 'meli e meholo: eclipse ea penumbral le ea umbral eclipse. Eclipse ea penumbral ke mohato oa pele ha Khoeli e kena moriting oa lefats'e oa penumbral, e bakang phello e poteletseng ea ho fifala. Ho fifala ha umbral ke mohato o tsotehang haholo, oo ka oona Khoeli e kenang moriting oa Lefatše. Ha e ntse e tsoela pele ho teba moriting, Khoeli e ka 'na ea fifala' me ea nka mebala e khubelu, ea lamunu kapa e sootho - ketsahalo eo hangata e bitsoang "khoeli ea mali." Mmala ona o tsotehang o bakiloe ke khanya ea letsatsi e hasanang sepakapakeng sa Lefatše, e lumellang feela maqhubu a malelele a khanya ho fihla le ho khantša Khoeli.

Eclipse ea Lunar 2023: Na ho bolokehile ho bona Chandra Grahan?

Ho fapana le ho fifala ha letsatsi ho hlokang tšireletso e khethehileng ea mahlo, ho sira ha khoeli ho bolokehile ho ka bonoa ka mahlo. Libonela-hōle kapa sebonela-hōle li ka ntlafatsa phihlelo ka ho fana ka pono e haufi. Ke habohlokoa ho hlokomela hore ponahalo le nako ea ho fifala ha khoeli li ka fapana ho ea ka ketsahalo e 'ngoe ho ea ho e' ngoe, ho itšetlehile ka sebaka sa Khoeli ho potoloha ha eona le tsela eo Lefatše le shebileng ka eona.