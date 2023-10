Sengoliloeng se Secha: Mekhoa ea Boitšoaro ea Khoeli ea Khoeli: Litloaelo tsa Khale le Maikutlo a Sejoale-joale

By

Ho fifala ha khoeli, ketsahalo ea leholimo e hapileng batho ka lilemo tse makholo, ke ketsahalo e makatsang e etsahalang ha Lefatše le feta lipakeng tsa Letsatsi le Khoeli. Ha Khoeli e ntse e tsamaea butle-butle moriting oa Lefatše, e feta mekhahlelo e fapaneng, e 'ngoe le e' ngoe e na le litšobotsi tsa eona tse ikhethang. Ho fifala ha khoeli ho tlang, ho tla etsahala ka la 29 Mphalane, ho tšepisa hore e tla ba sebonoang seo re lokelang ho se bona, 'me mokhahlelo o qala ka 1:05 AM 'me o nka hora e le 1 le metsotso e 19.

Le hoja saense e re fa kutloisiso e tebileng ea mechine e ka mor'a ho fifala ha khoeli, litso tsa khale li fetisitse letlotlo la meetlo le litataiso tse amanang le ketsahalo ena ea leholimo. Le hoja mekhoa e meng e ka ’na ea bonahala e sa tloaeleha kapa e bile e le tumela-khoela ho batho ba mehleng ea kajeno, e fana ka pono e hlollang ea litumelo le meetlo ea baholo-holo ba rōna.

Tloaelo e 'ngoe ea khale e eletsa batho ho itlhatsoa pele le ka mor'a khoeli e sira, e leng se bontšang ho hloekisoa ha 'mele le moea. Ho fafatsa Gangajal, metsi a tsoang Nōkeng e halalelang ea Ganges, ka tlung ea motho ke mokhoa o mong o tloaelehileng oo ho lumeloang hore o hloekisa sebaka sa bolulo ka matla a mabe.

Hoa thahasellisa hore litloaelo tse ling li fana ka maikutlo a ho eketsa peo ea Tulsi Patra kapa Kusha lijong le linong nakong ea khoeli, kaha ho nahanoa hore likarolo tsena tsa tlhaho li sireletsa khahlanong le tšusumetso leha e le efe e kotsi. Ka thōko ho meetlo ena, ho qoba ho pheha le ho ja nakong ea khoeli ho hlokomeloa haholo, ka tumelo ea hore ho ja lijo nakong ena ho ka ’na ha kenya matla a mabe ’meleng.

Lefatšeng la kajeno le potlakileng, moo hangata nako e leng ea bohlokoa, ke habohlokoa ho hopola bohlokoa ba ho fokotsa lebelo nakong ea liketsahalo tsa leholimo tse kang ho fifala ha khoeli. Litloaelo tse ngata li khothaletsa batho ho qoba ho robala nakong ea khoeli, ho fapana le moo ba khetha Dhyan Yog kapa Meditation ha ba ntse ba bina molumo o halalelang oa 'Om'. Mokhoa ona o lumella ho itlhahloba le khotso ea kelello har'a pono ea leholimo.

Le hoja e ka ’na eaba e meng ea meetlo ena e ile ea nyamela ha nako e ntse e ea, batho ba bangata ba ntse ba khomarela mehato e itseng ea ho itšireletsa nakong ea ha khoeli e sira letsatsi. Mohlala, ho qoba ho tsoa le ho qala mesebetsi e mecha nakong ena ho nkoa e le bohlale ho ba bang, athe ba bang bona ba khetha ho qoba ho tšoara lisebelisoa tse bohale kapa ho etela litempele.

Ke habohlokoa ho hlokomela hore litloaelo tsena lia fapana ho ea ka litso le batho ka bomong, 'me ha ho na bopaki ba saense bo tšehetsang kapa ho hanyetsa katleho ea bona. Leha ho le joalo, ho hlompha le ho ananela bohlale bo kenyelelitsoeng lineanong tsena ho ka fana ka khokahanyo e tebileng ho histori ea rona e arolelanoang le bokahohle bo sa tloaelehang bo ka holimo.

Lipotso Tse Atisang ho Botsoa:

P: Na nka ja kapa ho pheha nakong ea ho fifala ha khoeli?

K: Litloaelo tse ngata ha li khothalletse ho ja kapa ho pheha nakong ea khoeli ea khoeli ka lebaka la tumelo ea hore e ka hohela matla a fosahetseng. Ke khetho ea motho ka mong, empa ho latela litloaelo tsa khale nakong ea ketsahalo ena ea leholimo ho ka eketsa mohopolo oa mohlolo le tlhompho.

P: Ke hobane'ng ha ho eletsoa ho itlhatsoa pele le ka mor'a khoeli e sira khoeli?

K: Ho tola pele le ka mor'a khoeli e sira letsatsi ho nkoa e le ketso ea tšoantšetso ea tlhoekiso ea 'mele le moea. Le hoja e ka 'na eaba ha e na motheo oa saense, e na le bohlokoa ba setso le moeeng ho pholletsa le meetlo e fapaneng.

P: Na ke lokela ho lula ka matlung nakong ea ho fifala ha khoeli?

K: Leha e se tlamo, litloaelo tse ngata li fana ka maikutlo a ho lula ka matlung nakong ea khoeli e fifalang, ho qoba ho qala merero e mecha, le ho tsepamisa maikutlo ho thuiseng kapa ho itlhahloba. E lumella batho ka bomong ho paka le ho hokahana le pono ea leholimo boemong ba motho.

P: A na nka etela tempele nakong ea ho fifala ha khoeli?

K: Ho ela hloko mekhoa e metle ea ho sira ha khoeli ho fapana ho ea ka batho le litso. Litloaelo tse ling li eletsa khahlanong le ho kena litempeleng nakong ea khoeli ea khoeli, ha tse ling li sa behe lithibelo. Ke bohlale ho hlompha meetlo le litumelo tsa sebaka ka seng kae kapa kae moo u ka bang teng.

P: Na ho na le melemo ea mahlale ea ho latela mekhoa ea ho fifala ha khoeli?

K: Litloaelo tse amanang le ho fifala ha khoeli li metse ka metso litsong le litloaelong tsa khale. Le hoja ba ka 'na ba se na motheo oa saense, ba fana ka monyetla oa ho itlhahloba, ho ananela setso, le boikutlo ba ho amana le bokahohle.