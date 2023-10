Nako ea Sepakapaka e Tlohela Letšoao la Eona Sebakeng sa Lefatše

By

Phuputso ea morao tjena e hatisitsoeng ho Proceedings of the National Academy of Sciences e senola hore Mehla ea Sepakapaka e na le tšusumetso sepakapakeng sa Lefatše. Bafuputsi ba fumane litšepe tse ngata ka har'a li-aerosol sepakapakeng, mohlomong ka lebaka la palo e ntseng e eketseha ea lifofa-sebakeng le ho hlahisoa le ho khutla ha satellite. Ho ba teng hona ha tšepe ho fetola k’hemistri ea sepakapaka, hoo ho ka ’nang ha ama lera la ozone le boemo ba leholimo.

E eteletsoeng pele ke Dan Murphy ho tsoa ho National Oceanic and Atmospheric Administration, sehlopha sa lipatlisiso se sibolotse likarolo tse fetang 20 ka likarolelano tse ts'oanang le tse sebelisoang ho li-alloys tsa sepakapaka. Ba ile ba hlokomela hore boima ba litšepe tse itseng, tse kang lithium, aluminiamo, koporo le loto, tse tsoang sepakapakeng se khutlang bo ne bo feta hōle boholo ba litšepe tsena tse fumanoang lerōleng la tlhaho la bokahohle. Ho makatsang ke hore hoo e ka bang 10% ea likaroloana tse kholo tsa sulfuric acid, tse thusang ho sireletsa le ho sireletsa lera la ozone, le nang le aluminiamo le litšepe tse ling tsa sepakapaka.

Bo-rasaense ba hakanya hore ka 2030, li-sathelaete tse ling tse ka bang 50,000 XNUMX li ka ’na tsa fihla ho potoloha. Sena se bolela hore, lilemong tse mashome a 'maloa tse tlang, ho fihlela halofo ea likaroloana tsa stratospheric sulfuric acid e ka ba le litšepe tse tsoang hape. Liphello tsa sena sepakapakeng, lera la ozone le bophelo lefatšeng li ntse li sa tsejoe.

Ho ithuta ka stratosphere ho thata, kaha ke sebaka seo batho ba sa pheleng ho sona. Ke lifofane tse holimo feela tse kenang sebakeng sena ka nako e khuts'oane. Leha ho le joalo, e le karolo ea Lenaneo la NASA la Airborne Science, bo-rasaense ba sebelisa lifofane tsa lipatlisiso ho bokella lisampole tsa stratosphere. Lisebelisoa li khomaretsoe ka nko ho netefatsa hore sampuli ea moea e ncha ebile ha e na tšitiso.

The stratosphere ke lera le tsitsitseng le le bonahalang le khutsitse la sepakapaka. Hape ke lehae la lera la ozone, e leng karolo ea bohlokoa bakeng sa ho sireletsa bophelo lefatšeng mahlaseling a kotsi a ultraviolet. Lilemong tse mashome a ’maloa tse fetileng, lera la ozone le ’nile la sokeloa, empa ho entsoe boiteko bo kopanetsoeng ba lefatše lohle ba ho le lokisa le ho le tlatsa hape.

Palo e ntseng e eketseha ea sebaka se qalang le ho khutla ke boikarabello ba ho hlahisa litšepe tse ngata ho stratosphere. Ha lirokete li ntse li qhomisoa ’me lisathelaete li sebelisoa, li siea lesela la likaroloana tsa tšepe tse nang le matla a ho ama sepakapaka ka litsela tseo bo-rasaense ba ntseng ba leka ho li utloisisa.

Qetellong, thuto e totobatsa tlhokeho ea lipatlisiso tse ling ho fumana litlamorao tse nepahetseng tsa Nako ea Sebaka sepakapakeng sa Lefatše. Liphuputso li fana ka maikutlo a hore boteng bo ntseng bo eketseha ba litšepe tse tsoang lifofeng tsa sepaka-paka le lisathelaete bo ka ’na ba ama boemo ba leholimo, lera la ozone le ho lula hohle ha polanete ea rōna.

mehloling

– Sehlooho: Nako ea Sepakapaka e Tloha Letšoao la eona Sepakapakeng sa Lefatše

- Mohloli: Ts'ebetso ea National Academy of Sciences