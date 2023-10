Pono e Ncha ka Bophelo: Ho Fuputsa Bokahohle le ho Fumana Sebaka sa Rōna

Setsebi sa linaleli le setsebi sa thuto ea linaleli Dr. Aomawa Shields o qalile letšolo la ho batla bophelo ka nģ’ane ho Lefatše, ’me ka ho etsa joalo, o ile a fumana kutloisiso e ncha ea morero oa bophelo polaneteng ea rōna. Boholo le boholo ba bokahohle bo mo file pono e ncha ea bohlokoa ba ho ba teng ha rōna.

Sehopotsong sa hae se reng, “Life on Other Planets: A Memour of Find My Place in the Universe,” Shields o bua ka leeto la hae e le rasaense le tšusumetso e khōlō eo e bileng le eona ponong ea hae. O qala ka ho nahana ka boholo ba bokahohle, bo nang le linaleli tse ngata joaloka lehlabathe lebōpong la leoatle. Ho elelloa sena ke khopotso ea kamoo bokahohle bo leng boholo le bo hlollang kateng.

Lithebe li boetse li bonahatsa bohlokoa ba boemeli le mefuta-futa lefapheng la bolepi ba linaleli. Joaloka mosali oa Moamerika ea neng a le tšimong e neng e busoa ke banna, o ile a fumana khothatso bopresidenteng ba Barack Obama. Seo a se finyeletseng e ne e le leseli le tataisang, le bontšang hore batho ba tsoang litsong tse sa bonahaleng ba ka ipabola lefapheng lefe kapa lefe, ho akarelletsa le thuto ea linaleli.

Memoir e tsoela pele ho hlahloba tekano lipakeng tsa ho phehella litakatso le litoro tse fapaneng. Qalong Shields o ne a hahamalla mosebetsi oa ho ba sebapali empa a iphumana a huleloa morao thutong ea linaleli, e leng mosebetsi o neng o lula o etsa hore a hlolloe. Kamano ena hape le metso ea hae ea saense e ne e le khopotso ea hore litoro le litakatso li ntse li tsoela pele, li hana ho hlokomolohuoa.

Karolo e 'ngoe e khahlang ea lipatlisiso tsa Shields e tsepamisitsoe mofuteng oa polanete e bitsoang "Terminator Habitable". Lipolanete tsena li na le boemo ba leholimo bo ikhethang moo bophelo bo ka bang teng feela moeling o pakeng tsa maemo a feteletseng a mots'eare le bosiu. Ke ka lipatlisiso le lipatlisiso tsa hae moo Shields le sehlopha sa hae ba fumaneng boteng ba lipolanete tse joalo.

Ka kakaretso, memoir ea Shields e fana ka leseli mabapi le tšusumetso e matla eo ho hlahloba bokahohle ho bileng le eona bophelong ba hae ba botho le ba setsebi. Ka ho sheba ka ’nģane ho polanete ea rōna, o fumane kananelo e tebileng haholoanyane bakeng sa botle le kamano e hokahaneng ea bophelo Lefatšeng. Pale ea hae e sebetsa e le khothatso ho ba bang ho amohela litakatso tsa bona, ho phehella litoro tsa bona, le ho fumana moelelo ka boholo ba bokahohle.

