Phephetso e Phahameng ea Redshift Active Galaxies Kutloisiso e teng ea Supermassive Black Holes

Phuputsong ea morao tjena, litsebi tsa linaleli li sebelisitse boitsebiso bo tsoang ho James Webb Space Telescope (JWST) ho hlahloba kamano pakeng tsa supermassive black holes (SMBHs) le lihlopha tsa linaleli tse amohelang li-redshifts tse phahameng. Li-SMBH tsena tse hōle, tsa pele-pele tsa bokahohle li fana ka leseli mabapi le sebōpeho le kholo ea libata tsena tsa bokahohle.

E 'ngoe ea lipotso tsa bohlokoa ho utloisiseng li-SMBH ke tšimoloho ea tsona. Litsebi tsa linaleli li ntse li phehisana khang ka hore na masoba ana a matšo a hlaha ho tloha masalla a boima bo tlaase ba linaleli tse khōlōhali kapa ka ho putlama ha masoba a matšo a boima ka ho toba. Ho sibolloa ha "SMBH e kholo ka ho fetesisa" e nang le JWST e fana ka maikutlo a monyetla oa ho hlaha ha peo e boima, empa ho hlokahala lithuto tse ling tse thehiloeng ho baahi ho netefatsa sena.

Phapang e 'ngoe ke kamano e tiileng pakeng tsa boima ba SMBH le boima ba linaleli tsa sehlopha sa linaleli. Khokahano ena e bonoa lits'ebetsong tse haufi, empa ho e ithuta ka "high-redshift" e bile phephetso ka lebaka la khanya ea li-SMBH tse ntseng li eketseha ha li bapisoa le lihlopha tsa linaleli tsa tsona. Leha ho le joalo, ka kutloisiso ea JWST, litsebi tsa linaleli li se li khona ho ithuta kamano ena ka li-redshifts tse phahameng.

Bangoli ba phuputso ena ba hlophisitse mohlala oa 23 high-redshift SMBHs ho tloha data ea JWST. Mohloli o mong le o mong o khethiloe ho latela boteng ba mohala o pharaletseng oa Hα, o bontšang boteng ba SMBH e amohelehang. Liphetho li bonts'itse hore kamano lipakeng tsa boima ba SMBH le boima ba galaxy ka li-redshifts tse phahameng e fapane haholo le kamano ea lehae.

Habohlokoa, masoba a matšo a bofubelu bo phahameng a fumanoa a le maholo haholo ha a bapisoa le lihlopha tsa linaleli tsa tsona ho feta tse bonoang bokahohleng ba sebaka seo. Ho fumana hona ho phephetsa kutlwisiso ya rona ya hajwale ya ho kopana ha di-SMBH le melalatladi ya tsona ya dinaledi.

Litlamorao tsa kamano ena e phahameng ea bokhubelu li bohlokoa. E fana ka maikutlo a hore ho na le li-SMBH tse ngata ka li-high-redshifts ho feta kamoo ho neng ho lebelletsoe pele. Boithuto bona bo boetse bo totobatsa monyetla oa hore ho na le lihlopha tse nyane tsa linaleli tse amohelang li-SMBH tse kholo, tse ka bonoang ke JWST.

Patlisiso ena e fana ka leseli le lecha mabapi le sebopeho le kholo ea masoba a maholohali a matšo le kamano ea tsona le lihlopha tsa linaleli tse amohelang tsona. E bula menyetla ea lithuto tse tsoelang pele ho utloisisa hamolemo tšimoloho ea libata tsena tsa bokahohle le tšusumetso ea tsona ho ipheteng ha lihlopha tsa linaleli.

