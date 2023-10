Ganymede: Ho Senola Liphiri tsa Khoeli e Hlollang ea Jupiter

Tlhaho e na le mokhoa oa ho hanyetsa meeli eo re lekang ho e beha holim'a eona, e fifatsa mela e lipakeng tsa lihlopha. Ka mohlala, nka Ganymede, khoeli e kholo ka ho fetisisa ea Jupiter. Le hoja e ka 'na ea se ke ea potoloha Letsatsi joaloka polanete ea setso, e na le litšobotsi tse ngata tse kang polanete tse etsang hore e be 'mele oa leholimo o hapang maikutlo. Maikutlo a morao-rao a James Webb Space Telescope (JWST) a fane ka leseli le lecha holim'a sebaka se makatsang sa Ganymede, a fana ka lintlha tse makatsang mabapi le sebopeho sa eona le nalane ea eona.

Haeba Ganymede e ne e ka potoloha Letsatsi sebakeng sa Jupiter, e ne e tla be e sa khethollehe ho polanete. E na le sebopeho sa ka hare se arohaneng, se nang le motheo o qhibilihisitsoeng o hlahisang matla a khoheli. Seaparo sa eona sa silicon se tšoana le sa Lefatše, 'me ka tlas'a leqhoa la lona le rarahaneng ho na le leoatle le leholo ka tlas'a lefatše. Ho sa tsotellehe moea oa eona o mosesaane, Ganymede e kholo ho feta Mercury 'me e batla e lekana le Mars, e leng se etsang hore e be sebaka se seholo sa lefatše la metsi.

Leha ho le joalo, leha re na le tsebo e batsi ka khoeli ena e tonanahali, ho ntse ho e-na le lipotso tse sa arajoang. Phuputsong ea morao-rao e bitsoang "Composition and thermal properties of Ganymede's surface from JWST/NIRSpec and MIRI observations," sehlopha sa bafuputsi ba machaba se sebelisitse lisebelisoa tsa JWST's NIRSpec le MIRI ho lekola likarolo tsa Ganymede. E eteletsoe pele ke rasaense oa lipolanete oa Lefora D. Bockelee-Morvan, boithuto bona bo lekola liphiri tse makatsang tse akaretsang Ganymede.

Bokaholimo ba Ganymede bo na le mefuta e 'meli ea libaka: libaka tse khanyang, tse leqhoa tse nang le li-grooves, le libaka tse lefifi. Hoo e ka bang karolo ea bobeli ho tse tharo ea bokaholimo ba eona e koahetsoe ke libaka tse khanyang, ha karolo e setseng e koahetsoe ke libaka tse lefifi. Le hoja mefuta ena ka bobeli e le ea khale, libaka tse lefifi li bonahala li tsofetse 'me li na le li-craters tse nang le tšusumetso. Hoa thahasellisa hore ebe libaka tsena tse peli lia hohlana, ha libaka tse khanyang li feta sebakeng se lefifi.

Mesebetsi ea pejana ea Galileo le Juno, hammoho le libonela-hōle tse thehiloeng fatše, li fane ka leseli la k'hemistri ea Ganymede. Leha ho le joalo, lipotso tse 'maloa tse bulehileng mabapi le sebopeho sa eona, tšimoloho le sebopeho sa bokaholimo li ntse li tsoela pele. Haholo-holo ho thahasellisang ke ho shebella carbon dioxide e ngata (CO2) ho Ganymede, le hoja ho bonahala eka e qabeletsoe ka har'a limolek'hule tse ling. Ka ho etsa 'mapa oa phetisetso ea CO2, bo-ramahlale ba na le tšepo ea ho manolla boitsebahatso le mokhoa oa ho theha limolek'hule tsena tse khahlang.

Leqhoa la metsi le teng ho Ganymede, haholo-holo ka mokhoa oa amorphous. Ka 'mapa o hlokolosi oa JWST, bafuputsi ba fumane sehlopha se secha sa ho monya ho 5.9 micrometres (μm) ho Ganymede. Ho fumana tšimoloho ea sehlopha sena se ikhethang, hammoho le bohlokoa ba sona, e ntse e le ntho e ka sehloohong e ka sehloohong bakeng sa lipatlisiso tsa nako e tlang.

Maikutlo a JWST a boetse a senotse hore mocheso oa Ganymede o etsa hore ho se be bonolo hore leqhoa le hloekileng la CO2 le be teng. Ho e-na le hoo, karoloana ea CO2 e bonahala e qabeletsoe ka har'a leqhoa la metsi, e etsang hoo e ka bang 1% feela ea boima ba khoeli. CO2 e setseng ho lumeloa hore e lula ka har'a liminerale le matsoai a fapaneng.

Mabapi le leqhoa la metsi, liphuputso tsa JWST li bontša leqhoa le pepesehileng haholoanyane libakeng tse polar tsa Ganymede. Libaka tsena li na le ho phatloha ho matla ha ion ea Jupiter, ho bopa bokaholimo ba khoeli ka mekhoa e kang micro-meteoroid impact le ion reradiation. Ka lebaka leo, lisebelisoa tse seng leqhoa li koaheloa ke mouoane oa metsi o sa tsoa kenngoa hape, o etsa leqhoa le hloekileng la metsi le bonoang habonolo ke JWST.

Ho ata ha sehlopha sa ho monya sa 5.9-μm ho Ganymede, leha ho na le phapang ea lehae, e makalitse bo-ramahlale. Le hoja lintho tse phelang tse sa tsitsang tse fanoang ke li-chondrite tsa carbonaceous kapa li-comet li ne li nkoa e le tlhaloso e ka khonehang, qetellong bangoli ba ile ba qhelela ka thōko monyetla ona. Sebakeng seo, ba sisinya hore li-hydrate tsa sulfuric acid (H2SO4 + H2O) li ka ikarabella bakeng sa sehlopha se makatsang sa 5.9-μm.

Le hoja liphuputso tsena tse qaqileng ntle le pelaelo li fana ka kutloisiso ea bohlokoa ho bo-rasaense, ho hlalosa bohlokoa ba tsona ho ka 'na ha e-ba phephetso ho batho ka kakaretso. Leha ho le joalo, lintho tse ling tse thahasellisang tse sibolotsoeng, tse kang phapang e khōlō pakeng tsa lehlakore le ka pele la Ganymede le le latelang, li hapa mehopolo ea rōna. Liphapang tsena tsa thepa ea spectral li hloka lipatlisiso tse ling, tse thehiloeng kamanong e matla e matla lipakeng tsa Ganymede le motsoali oa eona e moholo, Jupiter.

Matla a khoheli a matla a Jupiter a susumetsa haholo Ganymede, khoeli e le 'ngoe e nang le matla a eona a khoheli. Ha magnetosphere ea Ganymede e sebelisana le plasma e matla ea Jupiter, e hlahisa li-aurora tse makatsang 'me e phetha karolo ea ho bōpa k'hemistri e holimo ea khoeli. Ntle le pelaelo, tlamahano e teng lipakeng tsa Ganymede le Jupiter e rarahane, e siea lintlha tse makatsang ho notlolla liphiri tse akaretsang lefatše le khahlang la Ganymede.

Leeto la Ganymede ho tloha ha e thehoa sebakeng sa Jupiter sub-nebula lilemong tse libilione tse fetileng e betlisitse khoeli e makatsang e batlang e sa hlophisoe. Ka leoatle le leholo le ka tlas'a lefatše le nang le bokhoni ba ho tšehetsa bophelo le k'hemik'hale e rarahaneng ea holim'a metsi e emetseng ho senoloa, Ganymede e ntse e tsoela pele ho hapa bo-rasaense le bashebelli ba linaleli ka ho tšoanang. Le ha maikutlo a morao-rao a JWST a ntlafalitse kutloisiso ea rona, lipotso tse ngata li lula li sa arajoa—e leng khopotso e tšoarellang ea hore lipatlisiso tsa mahlale ke ntho e tsoelang pele, hangata e se nang likarabo tse bonolo, tse hlakileng.

