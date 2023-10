Ho Fuputsa Ganymede: Ho Senola Liphiri tsa Khoeli ea Jupiter

By

Ganymede, e leng khoeli e khōlō ka ho fetisisa setsing sa rōna sa lipolanete, ke khale e hapile bo-rasaense ka litšobotsi tse kang tsa polanete. Ka sebopeho sa eona se ka hare se fapaneng, seaparo sa silicon, leqhoa le leqhoa, le leoatle le patiloeng ka tlas'a lefatše, Ganymede ke 'mele oa leholimo o hlollang. Haufinyane tjena, sehlopha sa bafuputsi ba US, Europe, le Japane se sebelisitse James Webb Space Telescope e matla (JWST) ho fuputsa ka botebo bokaholimo ba Ganymede le ho notlolla tse ling tsa liphiri tsa eona.

Liphuputso tsa sehlopha, tse hatisitsoeng koranteng ea Astronomy and Astrophysics, li fana ka leseli mabapi le mefuta e hlahelletseng ea libaka sebakeng sa Ganymede. Ba ile ba sibolla hore bokaholimo ba khoeli bo arotsoe ka libaka tse peli tse fapaneng: libaka tse khanyang, tse leqhoa tse nang le likotopo le libaka tse lefifi. Mefuta ena e 'meli ea libaka e kopane, 'me sebaka se bobebe se tšela libaka tse lefifi. Le hoja mefuta e 'meli e le ea khale, libaka tse lefifi, tse nang le crater haholo le tsa khale, li koahela karolo e nyenyane ea bokaholimo ha li bapisoa le libaka tse khanyang.

Ntho e 'ngoe e thahasellisang ea Ganymede ke boteng ba carbon dioxide (CO2). Litlhokomeliso tsa JWST li senotse hore CO2 e ts'oaretsoe ka har'a liminerale le matsoai a fapaneng, 'me ke hoo e ka bang 1% feela ka bongata bo teng e le leqhoa le hloekileng la CO2. Ho etsa 'mapa oa kabo ea CO2 le ho utloisisa tšebelisano ea eona le limolek'hule tse ling ho tla fana ka leseli la bohlokoa nalaneng ea jeoloji ea Ganymede.

Ntho e 'ngoe ea bohlokoa e fumanoeng e amana le leqhoa la metsi ho Ganymede. JWST e ile ea tsebahatsa libaka tse polar moo leqhoa la metsi le pepesehang ka ho toba holim'a khoeli. Libaka tsena li hlasetsoe ke mahlaseli a matla a tsoang ho Jupiter, e leng se lebisang ho eketseheng ha mouoane oa metsi linthong tse seng leqhoa, e leng se etsang hore ho thehoe leqhoa le hloekileng la metsi.

Ho feta moo, bafuputsi ba ile ba sibolla sehlopha se makatsang sa ho monya ho 5.9 µm sebakeng sa Ganymede, leha ho na le mefuta e fapaneng ea lehae. Le hoja tšimoloho e nepahetseng ea sehlopha sena e sa ntse e tla tsejoa, bafuputsi ba fana ka maikutlo a hore sulfuric acid hydrates (H2SO4 + H2O) e ka hlalosa boteng ba eona.

Maikutlo ana a macha a fana ka tlhase ea sebopeho se rarahaneng sa sebopeho sa bokaholimo ba Ganymede. Le fa go ntse jalo, go sa ntse go na le masaitseweng a mantsi, a a tshwanang le popego e e sa tshwaneng ya dipopego tse di fa gare ga dikota tsa ngwedi le matlhakore a yone a a kwa pele le a a kwa morago. Lipatlisiso tse ling lia hlokahala ho senola tšimoloho ea liphapang tsena le ho utloisisa hamolemo tšusumetso ea matla a khoheli a Jupiter ho Ganymede.

Ho hlahloba Ganymede ho butse menyetla ea lefats'e, ho re fa pono e ikhethang mabapi le mefuta e fapaneng ea libaka le lits'ebetso tsa jeoloji tsa bokahohle ba rona. Ha kutloisiso ea rōna ea khoeli ena e hlollang e ntse e hōla, le kananelo ea rōna bakeng sa limakatso tsa potoloho ea lipolanete e ntse e hōla.

FAQs

P: Na Ganymede e ka nkoa e le polanete?

A: Ganymede e arolelana lintho tse ngata tse tšoanang le lipolanete, joalo ka sebopeho sa eona se ka hare se arohaneng, matla a khoheli le sebopeho se rarahaneng sa bokaholimo. Leha ho le joalo, ha e potoloha letsatsi ka ho toba, kahoo e hlalosoa e le khoeli ea Jupiter.

P: JWST e senotse eng ka bokaholimo ba Ganymede?

K: Maikutlo a JWST a senotse mefuta e hlahelletseng ea libaka sebakeng sa Ganymede, se nang le libaka tse khanyang, tse leqhoa le libaka tse lefifi tse nang le mapheo a mangata. E boetse e fana ka leseli mabapi le kabo ea carbon dioxide le boteng ba leqhoa la metsi.

P: Bohlokoa ba sehlopha sa ho monya se sa tsoa fumanoa ho Ganymede ke bofe?

A: Tšimoloho ea sehlopha sa ho monya ho 5.9 µm holim'a Ganymede e ntse e etsoa lipatlisiso. Li-hydrates tsa sulfuric acid li hlahile e le batho ba ka khonang ho hlalosa ketsahalo ena.

P: Jupiter e ama bokaholimo ba Ganymede joang?

K: Matla a khoheli a Jupiter a na le tšusumetso e kholo ho Ganymede le mekhoa ea eona ea jeoloji. E phetha karolo ea ho bōpa ponahalo e sa tšoaneng ea khoeli le ho susumetsa kabo ea leqhoa la metsing.

P: Litebello tsa kamoso tsa ho ithuta Ganymede ke life?

K: Ho tsoela pele ha lipatlisiso le tsoelo-pele ea theknoloji ea ho shebella sepakapaka li tla thusa bo-rasaense ho utolla lintlha tse ling mabapi le bokaholimo ba Ganymede le ho tebisa kutloisiso ea rona ea khoeli ena e khahlang.