Astronaut oa Canada Jeremy Hansen o Itokiselletsa Mosebetsi oa Machaena

By

Setsebi sa linaleli sa Canada Jeremy Hansen o ikemiselitse ho fihlela sehlohlolohali mosebetsing oa hae lehlabuleng le tlang, ha a ntse a itokisetsa ho kena leetong le sa tloaelehang la ho potoloha khoeli. Thōmo ena ea bohlokoahali e tla ka mor’a lilemo tsa boitelo le koetliso, e susumelletsang Hansen hore e be motho ea hlomphuoang lefapheng la ho hlahloba sebaka.

Ka tjantjello e sa thekeseleng ea sebaka ho tloha matsatsing a bongoaneng ba hae London, Ontario, toro ea Hansen ea ho fofa sebakeng e ile ea qala ho mela ka har'a ntlo ea hae e bonolo ea lifate. Fa a ntse a lebile kwa godimo mo dinaleding tse di kwa godimo mme a ipotsa ka masaitseweng a lobopo, o ne a sa itse gore go kgatlhiwa ke bongwana jwa gagwe ka letsatsi lengwe go ne go tla mo isa kwa mafelong a a kgakala a lobopo.

Ha Hansen a botsoa ka thōmo ea hae e tlang ea khoeli e holimo, o ile a hlalosa thabo le tšabo. “Thōmo ena e emela sehlohlolo sa lilemo tsa mosebetsi o boima le boitokisetso. Ke motlotlo ebile ke ikokobelitse ho ba karolo ea morero ona oa nalane,” o boletse joalo.

Mokhoa oa koetliso oa Hansen o bile boima, o kenyeletsang likarolo tse fapaneng tsa ho itokisa ha astronaut. Ho tloha ho ba le mekhoa e matla ea ho ikoetlisa 'meleng ho isa ho tsebo e rarahaneng ea botekgeniki, o 'nile a ikitlaelletsa ho fihla meeling e le hore a ka itokisetsa ka botlalo mathata a larileng ka pele.

Ha a ntse a kena leetong lena la bohlokoahali, Hansen o tšepa ho khothatsa meloko e tlang ea batho ba chesehelang sebaka. Thomo ea hae e sebetsa e le bopaki ba menyetla e se nang moeli e emetseng ba itetang sefuba ho lora tse kholo le ho phehella litakatso tsa bona ba sa khaotse.

LBH:

P: Toro ea Jeremy Hansen ea ho fofa sebakeng e qalile joang?

K: Toro ea Hansen ea sefofa-sebakeng e qalile ntlong ea hae ea bongoana ea lifate haufi le London, Ontario.

P: Morero oa khoeli ea Jeremy Hansen o tla etsahala neng?

K: Thomo ya ngwedi ya Hansen e reretswe ho etsahala lehlabuleng le tlang.

P: Ke mekhoa efe ea koetliso ea Hansen bakeng sa thomo ea khoeli?

K: Lenaneo la koetliso la Hansen le akaretsa mekhoa ea boikoetliso ba 'mele le ho tseba litsebo tse rarahaneng tsa tekheniki.

P: Hansen o na le tšepo ea ho fihlela eng ka thomo ea hae?

K: Hansen o tšepa ho khothatsa meloko e tlang ea batho ba chesehelang sebaka le ho bontša menyetla e sa lekanyetsoang ea ho phehella litakatso tsa motho.