Litšoantšiso tsa Renaissance: Ho Khantša Leseli mabapi le Ho Theoa ha Likoloi

Litsebi tsa fisiks Univesithing ea Maynooth li senotse letoto la lipapiso tsa khomphutha tse bitsoang Renaissance simulations, tse fanang ka leseli le lecha mabapi le ho thehoa ha lihlopha tsa linaleli bokahohleng ba pele. Lipapiso tsena, tse tsamaellanang le se hlokometsoeng ke James Webb Space Telescope (JWST), li fana ka sesebelisoa sa bohlokoa sa ho utloisisa tšimoloho ea bokahohle.

Liphuputso tsa pele tse tsoang ho JWST li bonts'itse phapang e ka bang teng lipakeng tsa kutloisiso ea rona ea theory ea sebopeho sa pele sa linaleli le litebello tsa 'nete. Lihlopha tsa linaleli tsa khale tse neng li bonoa ka sebonela-hōle li ile tsa bonahala li khanya ebile li le khōlō ho feta kamoo ho neng ho lebeletsoe kateng, e leng se ileng sa phahamisa lipotso mabapi le ho nepahala ha mefuta e teng.

E etelletsoe ke Dr. John Regan oa Maynooth, ka ts'ebelisano le bafuputsi ba Georgia Institute of Technology e US, thuto e ile ea hatisoa ho Open Journal of Astrophysics. Lipapiso tse entsoeng ke sehlopha li thusa ho rarolla le ho lateloa ha "dark matter clumps" ha li ntse li kopana 'me li etsa "halos" tse lefifi, qetellong li tšoara lihlopha tsa linaleli tseo re li bonang.

Lipapiso tsena ha li tiise feela ho lumellana ha lihlopha tsena tsa linaleli le mehlala ea khopolo-taba ea fisiks ea bokahohle empa hape li fana ka temohisiso mabapi le ho bōptjoa ha linaleli tsa pele tsa bokahohle, tse tsejoang e le linaleli tsa Population III. Ho lebeletsoe hore linaleli tsena li be khōlō le ho khanya ho feta tse ling tsa tsona tsa kajeno.

Dr. Regan o ile a hatisa phello ea JWST kutloisisong ea rōna ea bokahohle ba pele, a re, “The James Webb Space Telescope e fetotse kutloisiso ea rōna ea bokahohle ba pele.” Ka bokhoni ba eona bo tsotehang, joale re khona ho bona bokahohle kaha e bile makholo a limilione a lilemo ka mor'a Big Bang ha e ne e le ka tlase ho 1% ea mehla ea eona ea hona joale.

Mongoli ea ka sehloohong Joe McCaffrey, seithuti sa PhD Maynooth, o hatelletse karolo ea bohlokoa ea lipapiso ho utloisisa sebaka sa rona pale e kholo ea bokahohle. Ho feta moo, bafuputsi ba ikemiselitse ho sebelisa lipapiso tsena ho lekola kholo ea masoba a maholo a matšo nakong ea bokahohle ba pele.

Ka lipapiso tsa Renaissance, litsebi tsa fisiks li mothating oa ho manolla liphiri tse mabapi le sebopeho sa sehlopha sa linaleli le ho fana ka leseli mabapi le liketsahalo tse makatsang tse etsahetseng bongoaneng ba bokahohle.

Lipotso Tse Atisang ho Botsoa (FAQ)

P: Lipapiso tsa Renaissance ke life?

Lipapiso tsa Renaissance ke sete e tsoetseng pele ea lipapiso tsa khomphutha tse ntlafalitsoeng ke litsebi tsa fisiks Univesithing ea Maynooth. Lipapiso tsena li thusa ho utloisisa ho thehoa ha lihlopha tsa linaleli bokahohleng ba pele le ho ikamahanya le litebello tse entsoeng ke James Webb Space Telescope (JWST).

P: Litlhahlobo tsa James Webb Space Telescope li senotse eng?

Maikutlo a JWST qalong a ile a fana ka maikutlo a phapang e teng lipakeng tsa kutloisiso ea rona ea theory ea sebopeho sa pele sa linaleli le litebello tsa 'nete. Lihlopha tsa pele tsa linaleli tse ileng tsa bonoa li ile tsa bonahala li khanya ebile li le khōlō ho feta kamoo li neng li boletsoe esale pele, e leng se ileng sa hlahisa lipotso ka mefuta e teng.

P: Lipapiso li bohlokoa hakae?

Lipapiso li tiisa ho ts'oana ha lihlopha tsa linaleli tse hlokometsoeng ka mehlala ea thuto ea fisiks ea bokahohle. Li boetse li fana ka temohisiso mabapi le ho bōptjoa ha linaleli tsa pele tsa bokahohle, linaleli tsa Population III, tseo ho lebelletsoeng hore li tla ba khōlō le ho khanya ho feta linaleli tsa kajeno.

P: Ke mang ea eteletseng pele thuto?

Boithuto bona bo ne bo etelletsoe pele ke Dr. John Regan oa Univesithi ea Maynooth, a sebelisana le bafuputsi ba Georgia Institute of Technology e US. Liphuputso li ile tsa hatisoa ho Open Journal of Astrophysics.

P: James Webb Space Telescope e phetha karolo efe lipatlisisong?

James Webb Space Telescope e fetotse kutloisiso ea rona ea bokahohle ba pele. E lumella pono ea bokahohle kaha e bile lilemo tse limilione tse makholo a seng makae ka mor'a Big Bang, e senola nako ea ho bōptjoa ha linaleli tse matla le ho hlaha ha masoba a maholohali a matšo.

P: Ke eng e larileng ka pele bakeng sa lipatlisiso sebakeng see?

Bafuputsi ba ikemiselitse ho sebelisa lipapiso tsena ho tsoela pele ho etsa lipatlisiso tsa kholo ea masoba a maholo bokahohleng ba pele. Maikutlo a entsoeng ke JWST a tla tataisa nts'etsopele ea mehlala ea likhopolo-taba, ho bula tsela bakeng sa kutloisiso e tebileng ea tšimoloho ea rona ea bokahohle.