Thuto e Ncha e Senola Phello ea Chandrayaan-3 Moon Landing ea India

Ho fihla ha khoeli ea nalane ea India ka Phato 23, 2023, ho siile tšusumetso e kholo sebakeng sa khoeli, joalo ka ha ho senotsoe ke phuputso ea morao-rao e phatlalalitsoeng ho Journal of the Indian Society of Remote Sensing. Indian Space Research Organisation's (ISRO) Chandrayaan-3 e atlehile ho lula khoeling hamonate, e leng mosebetsi o entsoeng ke linaha tse tharo feela pele ho India.

Boithuto bona bo totobatsa linepe tse hapiloeng ho tsoa ho thomo ea pele, Chandrayaan-2, e bonts'itseng ketsahalo e makatsang e tsejoang ka hore ke "ejecta halo." Ho bonahala eka ha motho ea lutseng fatše oa Chandrayaan-3 a ntse a theosa, bahlaseli ba ile ba hasa lerole le leholo la khoeli e bōpehileng joaloka selikalikoe, kapa la regolith, 'me le etsa molumo oa ejecta halo. Khoeli ena ea regolith e hakanngoa hore e ka ba lithane tse 2.06 tsa metric, e nka sebaka sa lisekoere-mithara tse 1,167.

Bo-rasaense ba ithutang ka ejecta halo ba hlokometse liphapang tsa ponahalo ea lerōle la khoeli le sa tsoa senyeha, le tsejoang ka hore ke epiregolith. Ho pepeseha ha subsurface regolith ka lebaka la tahlehelo ea momahano ho epiregolith ho lumeloa hore e bakile ho hasana ha photometric, e leng se bakang phokotso e bonts'ang e bonoang ho potoloha selai.

Chandrayaan-2, le hoja e sa atleha boitekong ba eona ba ho lula, e ile ea tsoela pele ho sebetsa e le orbiter, e bokella lintlha tsa bohlokoa haholo le lifoto tse phahameng tsa sebaka sa khoeli. Morero o ne o reretsoe ho fihlela sebaka sa pele sa ho fihla haufi le sebaka sa polar sa khoeli e ka boroa, e leng mosebetsi oo Chandrayaan-3 o o finyeletseng ka katleho.

Hoa thahasellisa hore ebe hona joale India e ikopanya le United States, Soviet Union, le Chaena sehlopheng se tummeng sa lichaba tse fihletseng ho fihla ha bonolo khoeling. Leha ho le joalo, linaha tse ngata li ntse li itokisetsa mesebetsi e tšoanang haufinyane. Lenaneo la NASA la Artemis, le ikemiselitseng ho hlahloba khoeli, le rera ho tšehetsa lichelete tse 'maloa tsa liroboto, tse nang le monyetla oa ho fihla ka 2024. Ispace ea k'hamphani ea Japane e se e lekile ho fihla ha khoeli, ha Russia e ikemiselitse ho khutlela ka mor'a mosebetsi oa eona oa Luna-25 o sa atleheng.

Liphuputso tsa phuputso ena li fane ka leseli le lecha mabapi le tšusumetso le bohlokoa ba saense ba ho fihla ha khoeli ea India, ho matlafatsa thahasello ea lefats'e ea ho hlahloba khoeli le ho bula tsela bakeng sa misio ea nako e tlang ea ho manolla liphiri tsa moahisani oa leholimo oa leholimo.

Lipotso Tse Atisang ho Botsoa (FAQ)

1. Chandrayaan-3 ea India e ile ea etsa joang halo ea ejecta khoeling?

Nakong ea ho lula ha bonolo, lander ea Chandrayaan-3 o ile a sebelisa lithunya tsa eona, tse ileng tsa hasanya lerōle le leholo la khoeli kapa regolith ka tšusumetso. Sena se ile sa etsa hore ho thehoe leqhubu le bōpehileng joaloka lesale le tsejoang e le ejecta halo.

2. Regolith ke eng?

Regolith e bua ka lera la mafika a arohaneng, mobu, lerōle le lisebelisoa tse ling tse koahelang lefika le tiileng kapa sebaka sa polanete joalo ka khoeli.

3. Bo-rasaense ba ile ba ithuta ka ejecta halo joang?

Bo-rasaense ba ile ba hlahloba liphapang tsa ho bonahatsa lintho ka har'a lerōle la khoeli le sa tsoa khathatseha, le bitsoang epiregolith, le ileng la ba thusa ho tseba le ho hlahloba halo ea ejecta.

4. Bohlokoa ba ho fihla ha Chandrayaan-3 ke bofe?

Ho fihla ha Chandrayaan-3 ka katleho ho tšoaea katleho e kholo ho India le ho holisa sehlopha sa linaha tse fihletseng khoeli e bonolo. E boetse e fana ka lintlha tsa bohlokoa tsa saense mabapi le ho hlahloba khoeli le ho khothalletsa misio e eketsehileng ea ho ea khoeling.

5. Na ho na le merero ea nakong e tlang ea lipatlisiso tsa khoeli?

Ee, linaha tse 'maloa le mekhatlo ea sepakapaka, ho kenyeletsoa NASA le lik'hamphani tse ikemetseng joalo ka ispace, li na le merero e matla ea mesebetsi ea khoeli e tlang. Maikemisetso ana ke ho ntlafatsa kutloisiso ea rona ea khoeli le ho itokisetsa tlhahlobo e ka bang teng ea batho nakong e tlang.