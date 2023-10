Liphello tse sa Lebelloang tsa Tekolo ea Sebaka Lera la Ozone

By

Ntoa e khahlanong le ho fetoha ha tlelaemete e akarelletsa maqheka a sa tšoaneng, ho akarelletsa le ho kenya liente sebakeng sa stratosphere ho matlafatsa matla a lona a ho bonahatsa mahlaseli a letsatsi. Leha ho le joalo, ho se tsitse ha mokhoa ona ho etsa hore bo-rasaense ba be hlokolosi. Se se gakgamatsang ke gore, go tlhatloga ga dipatlisiso tsa lefaufau mo bosheng jaana go tsenya letsogo mo kgannyeng e e tshwanang le eno, le fa e le ka tsela e e sa laolesegeng.

Tsoelo-pele ea thekenoloji le thahasello e ntseng e eketseha ea poraefete e entse hore ho be le keketseho ea mesebetsi ea sepaka-pakeng, e leng se entseng hore ho be le li-sathelaete tse ngata tse kenang tseleng. Sena ha se eke feela maloanlahla a sebaka empa se boetse se hlahisa matšoenyeho mabapi le ho kenngoa ha litšepe tse chefo sebakeng sa stratosphere.

Phuputso ea morao tjena e fumane litšepe tse ngata, tse kang lithium, aluminium, koporo le loto, tse ntseng li le teng sebakeng sa stratosphere. Bafuputsi ba belaela hore litšepe tsena li tsoa liroketeng le lifofa-sebakeng. Sebopeho sa litšepe tsena se tšoana le tse fumanoang liphaepheng tsa sepaka-paka, ho fana ka maikutlo a hore lirokete ke tsona tse kenyang letsoho mokhoeng ona o tšoenyang.

Sebaka sa stratosphere se boloka lera la ozone, le re sireletsang mahlaseling a kotsi a UV. Ho sebelisana ha lik'hemik'hale sebakeng sa stratosphere ho tiisa hore lera la ozone le monya mahlaseli a UV, 'me sena se phetha karolo ea bohlokoa ho laola maemo a leholimo a lefatše. Ozone layer e fetotsoeng e ka ama maemo a leholimo lefatšeng ka bophara, ho kenyelletsa le boitšoaro ba li-jet stream.

Phuputso e senotse hore hoo e ka bang 10% ea likaroloana tsa bohlokoa tsa sulfuric acid tse ikarabellang bakeng sa ho boloka lera la ozone li se li silafalitsoe ke litšepe tsena tsa sepakapaka. Sena se baka ts'okelo e sa tsejoeng ho lera, e ka nyolohelang ho 50% ha tlhahlobo ea sebaka e ntse e tsebahala haholoanyane.

Ho bohlokoa ho batlisisa le ho kenya tšebetsong mehato ea ho sireletsa lera la ozone khahlanong le tšusumetso ea ho hlahloba sebaka. Ho baballa lera la ozone ho bohlokoa bakeng sa polokeho ea batho le mefuta eohle ea bophelo polaneteng ea rona.

