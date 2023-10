Ho eketsa Vithamine C ho ka Fokotsa Chefo ea Koporo ho Kiwifruit

Bafuputsi ba Wuhan Botanical Garden of the Chinese Academy of Sciences ba fumane hore maemo a eketsehileng a ascorbic acid, a tsejoang hape e le vithamine C, a ka matlafatsa mamello ea koporo le ho fokotsa chefo ea koporo ho kiwifruit. Se fumaneng sena se bohlokoa hobane menontsha e entsoeng ka koporo le chefo e bolaeang likokoanyana hangata e sebelisoa ho loants'a seoa se matla se bakoang ke Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) temong ea kiwifruit. Leha ho le joalo, ho bokelloa ho phahameng ha koporo ka kiwifruit ho beha tšokelo ho polokeho ea lijo le bophelo bo botle ba batho.

Boithuto bona, bo phatlalalitsoeng ho Journal of Hazardous Materials, bo hlahlobile bokahare ba koporo ba lisampole tse 108 tsa kiwifruit ho tsoa ho mefuta e 27 e fapaneng lefatšeng ka bophara. Bafuputsi ba fumane hore kiwifruit e nang le 'mala o mofubelu kapa o mosehla o na le koporo e phahameng haholo ho feta e nang le nama e tala. Ho feta moo, motsoako oa koporo o ne o le tlase ho nama ea litholoana le li-cores ha li bapisoa le letlalo la litholoana le peo.

Maemo a phahameng a koporo a ile a baka tšenyo e bonahalang ho limela tsa kiwifruit. Leha ho le joalo, ha limela tsa kiwifruit li feptjoa ka ascorbic acid e eketsehileng, tšenyo e ile ea fokotseha. Ho feta moo, bafuputsi ba fumane hore kalafo ea koporo e ekelitse litaba tsa ascorbic acid makhasi a kiwifruit le liphatsa tsa lefutso tsa bohlokoa tse amehang ho ascorbic acid biosynthesis.

E le ho netefatsa liphuputso tsena, bafuputsi ba ile ba fetisa liphatsa tsa lefutso tsa GDP-L-galactose phosphorylase3 (GGP3) ka transgenic kiwifruit, e leng se ileng sa fella ka keketseho e kholo ea ascorbic acid content ha e bapisoa le mofuta o hlaha. Lithapo tsa transgenic kiwifruit tse nang le ascorbic acid e phahameng li bonts'itse chefo e fokotsehileng ea koporo, photosynthesis e ntlafetseng, ho senya mefuta e mengata ea oksijene e sebetsang ka ho feteletseng, le polelo e fetotsoeng ea liphatsa tsa lefutso tse amanang le khatello ea kelello.

Patlisiso ena e bonts'a hore ascorbic acid e bapala karolo ea bohlokoa ho fokotsa chefo ea koporo ho kiwifruit. Ka ho utloisisa mekhoa e amehang, ho ka khonahala ho theha maano a ho matlafatsa mamello ea koporo le ho netefatsa polokeho e ntle ea lijo temong ea kiwifruit.

