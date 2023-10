Bohlokoa ba ho Fifala ha Letsatsi Litsong tsa Matsoalloa a Amerika

Nako e tlang ea ho fifala ha letsatsi e entse hore ho be le tebello e ngata lefatšeng ka bophara. Leha ho le joalo, ho lihlopha tsa Matsoalloa a Amerika Leboea, Bohareng le Boroa, ketsahalo ena ea leholimo e na le bohlokoa bo tebileng ba setso. Haholo-holo, Sechaba sa Navajo se totobalitse ho hlompheha le ho halalela ha khoeli e sira letsatsi.

Ho batho ba Navajo, ho fifala ha letsatsi ho nkoa e le qetello ea potoloho le motsotso oa ha khoeli le letsatsi li le tseleng. E tšoantšetsa ho tsoaloa hape le ho kopa khoeli le letsatsi. Manavajo a lumela hore ha khoeli e sira letsatsi, ho tlameha ho lateloe melaoana e itseng. Liketso tse kang ho shebella ha khoeli e sira letsatsi, ho ja, ho noa, ho robala kapa ho ikoetlisa ha li khothalletsoe. Ho e-na le hoo, batho ba khothaletsoa ho lula hae 'me ba thuise kapa ba rapele, ba kopanye nako e haufi-ufi le ea leholimo.

Sebaka sa Sechaba sa Navajo, se seholo ka ho fetisisa United States, se tla koalloa baeti nakong ea khoeli ea khoeli ho lumella baahi ho ba hae ka likharetene tse khutsitseng. Likhamphani tsa bohahlauli tse etelletsoeng pele ke Navajo le tsona li tla emisa ts'ebetso nakong ea ketsahalo ena. Boinehelo bona ho protocol ea setso bo ikhethile ho Sechaba sa Navajo empa ha bo arolelanoe ke litso tsohle tsa matsoalloa a Amerika.

Lihlopha tse ling tsa Maindia li sebelisa monyetla ona ho fetisa lithuto tsa setso le ho etsa bonnete ba hore meloko e mecha e ithuta lineano tse halalelang. Lipale le lithuto tse mabapi le khoeli ea khoeli li ntse li arolelanoa, ho fana ka monyetla oa hore litho li hokahane le lefa la tsona le ho utloisisa bohlokoa ba tlhophiso ena ea leholimo.

Leha merabe e meng, joalo ka Meloko ea Klamath e Oregon, e nka karolo liketsahalong le meketeng e amanang le ho fifala ha khoeli, tse ling li latela litloaelo tsa moetlo nakong ena. Ka mohlala, molokong oa Sechaba sa Muscogee (Creek), ke tloaelo ho hlompha le ho khutsa nakong ea khoeli. Ho lokisoa meriana, ’me ho etsoa motjeko oa botsoalle ho tšoantšetsa bonngoe ba khoeli le letsatsi.

Ho sa tsotellehe bohlokoa ba setso ba ho fifala ha khoeli litsong tsa Matsoalloa a Amerika, ho na le batho ba sa lateleng meetlo ena. Mekhatlo ea matsoalloa a moo, e kang Indigenous Life Ways, e sebetsa ka thata ho ruta Matsoalloa a moo ka liketsahalo tsa leholimo le ho boloka tsebo ea setso.

Ho fifala ha letsatsi ho sebetsa e le khopotso ea bohlokoa ba meetlo ea setso le likamano tse tebileng tseo lihlopha tsa matsoalloa a nang le tsona le lefatše la tlhaho. Ke nako ea ho thuisa, ho rapela, le ho fetisetsa lithuto tse halalelang ho meloko e tlang.

