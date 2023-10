Lisathelaete li Hlahloba Ntlafatso ea El Niño Leoatleng la Pacific

By

Lisathelaete, tse kang Sentinel-6 Michael Freilich, hajoale li ntse li bona ketsahalo e etsahalang Leoatleng la Pacific. Metsi a haufi le lebōpo le ka bophirimela la Amerika Boroa a na le keketseho ea mocheso, e leng se etsang hore metsi a leoatle a atolohe. Ho phahama hona ha mocheso oa holim'a leoatle ho na le tšusumetso e kholo ho maemo a leholimo Asia le Amerika Leboea, ketsahalo e tsejoang e le El Niño.

E le ho fumana temohisiso ka El Niño ea selemo sena, bafuputsi ba hlahloba liketsahalo tsa nakong e fetileng. Polelong e lokollotsoeng ke NASA's Jet Propulsion Laboratory, ho boleloa hore California e ile ea ba le pula e matla nakong ea El Niño ea 2015-2016, e lebisang ho hoholo ha maqhubu, likhohola le seretse.

Setšoantšo se secha se tsoang ho NASA se bapisa tšimoloho ea El Niño ea 2023 le mekhoa e ileng ea bonoa ka October 1997 le October 2015, tse neng li nkoa e le liketsahalo tse feteletseng ke setsi sa sebaka. Liketsahalo tsena tse fetileng li bakile phetoho ea mocheso oa lefatše, mekhoa ea moea le maemo a leoatle.

Ha mocheso oa metsi a holim'a metsi a phahama, meea e tsoang ka bochabela ho ea bophirimela ea fokola. Phetoho ena e lebisa ho eketseha ha lipula karolong e ka bochabela le bohareng ba Pacific, ha Indonesia eona e na le phokotseho ea lipula. Ho feta moo, ts'ebetso ea Leoatle la Pacific e fetola tsela ea jet stream, e bakang maemo a mongobo le a batang ka boroa ho US le maemo a futhumetseng le a futhumetseng ka leboea.

Leha El Niño ea selemo sena e bonahala e le bobebe ha e bapisoa le liketsahalo tse fetileng, Josh Willis, rasaense oa morero oa Sentinel-6 Michael Freilich, o fana ka maikutlo a hore e ntse e ka tlisa mariha a mongobo Amerika Boroa-bophirima haeba maemo a lumellana.

Sentinel-6 Michael Freilich satellite ke karolo ea morero oa Copernicus Sentinel-6/Jason-CS, boiteko bo kopanetsoeng bo amang European Space Agency, European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites, NASA, le NOAA. E rehelletsoe ka Michael Freilich, motsamaisi oa mehleng oa Lefats'e la Saense la NASA.

NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) e Pasadena, California

- Tsamaiso ea Naha ea Leoatle le Atmospheric (NOAA)