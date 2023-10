Phetoho ea Tlelaemete e Sokela Nako e sa Tloaelehang ea Bophelo ba Bo-'mankhane, Liphuputso tsa Boithuto

By

Phuputso ea morao tjena e hatisitsoeng ho Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences e fana ka maikutlo a hore nako e tsotehang ea bophelo ba bo-'mankhane e ka 'na ea e-ba kotsing ka lebaka la ho phahama ha mocheso oa lefatše. Patlisiso, e entsoeng ke bo-ramahlale ba Univesithi ea Dublin le Univesithi ea Bristol, e ne e tsepamisitse maikutlo holim'a potoloho ea hibernation ea sehlopha sa bo-'mankhane ba hlaha ba lipere.

Bafuputsi ba fumane hore ho fetoha ha maemo a leholimo nakong ea bo-'mankhane ba hibernation ho ama mokhoa oa limolek'hule o ikarabellang bakeng sa bophelo ba bona bo bolelele. Li-telomere, e leng likaroloana tsa DNA tse sireletsang lipheletso tsa li-chromosome, li khutsufatsa nako le nako ha sele e arohana. Mokhoa ona oa ho khutsufatsa o amahanngoa le botsofali le mafu a amanang le botsofali.

Phuputso e fumane hore bo-'mankhane ba hlahileng ho hibernation khafetsa ka lebaka la maemo a futhumetseng ba ne ba e-na le li-telomere tse khutšoanyane haholo ha li bapisoa le mariha a fetileng a nang le mocheso o batang haholo. Moprofesa Emma Teeling oa Univesithi ea Dublin ea Koleche ea Dublin o ile a bontša ho tšoenyeha ka liphuputso tsena, a bolela hore ho phahama ho boletsoeng esale pele ha mocheso oa lefatše ho ka fokotsa liphello tse molemo tsa ho hibernation ho bo-’mankhane ba hlaha.

Dr. Megan Power, sengoli se ka sehloohong sa thuto, o ile a latela bo-'mankhane ba fetang 200 ba lipere ho feta mariha a mararo ho hlahloba liphello tsa ho hibernation ho li-telomere. Patlisiso e senotse hore hibernation e sebetsa joalo ka mokhoa oa ho nchafatsa, 'me li-telomere li atoloha ho fapana le ho khutsufatsa nakong ea hibernation. Katoloso ena e kanna ea bakoa ke polelo ea enzyme ea telomerase, e lumellang DNA ea telomeric ho ikatisa ntle le ho baka kotsi.

Liphuputso tsa phuputso li totobatsa liphello tse ka bang teng tsa ho fetola maemo a leholimo holim'a tlhaho ea nako e telele ea bo-'mankhane. Mefuta e nang le nako e telele ea bophelo le litekanyetso tse liehang tsa ho ikatisa, tse kang bo-'mankhane, li kotsing haholo ke liphetoho tsa tikoloho. Bafuputsi ba hatisa bohlokoa ba ho utloisisa hore na bo-'mankhane ba ameha joang le ho ikamahanya le phetoho e potlakileng ea boemo ba leholimo.

Ho hlokahala lipatlisiso tse ling ho hlahloba karolo ea telomerase katolosong ea li-telomere nakong ea hibernation. Boithuto bona bo totobatsa phello ea phetoho ea maemo a leholimo tikolohong le ho phela ha bo-'mankhane, e totobatsa tlhokahalo ea ho tsoela pele ho etsa lipatlisiso le boiteko ba paballo ho sireletsa libopuoa tsena tse sa tloaelehang.

