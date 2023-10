Mohloli o Mocha oa Matla: Ho Kotula Motlakase ho Molecular Motion

By

Bo-rasaense ba sibolotse mokhoa o mocha o tšepisang oa ho fehla motlakase ka ho sebelisa motsamao oa limolek'hule. Le hoja theknoloji ea wave energy e se e ipakile e le mohloli o atlehang oa ho fehla matla, bafuputsi joale ba fumane hore esita le limolek'hule tse phomotseng li na le matla a tlhaho a ka sebelisoang.

Sengoliloeng se phatlalalitsoeng ho APL Materials, bafuputsi ba lekile sesebelisoa sa ho kotula matla a limolek'hule se nkang matla a tsoang motsamaong oa tlhaho oa limolek'hule ka har'a mokelikeli. Ka ho kenya li-nanoarrays tsa thepa ea piezoelectric ka metsi, bafuputsi ba ile ba khona ho fetola motsamao oa mokelikeli hore e be motlakase o tsitsitseng. Katleho ena e na le monyetla oa ho hlahisa matla a mangata, ho latela moea o mongata le mokelikeli o teng Lefatšeng.

Sesebelisoa se sebelisa zinc oxide, thepa ea piezoelectric, e hlahisang matla a motlakase ha e sisinyeha. Bafuputsi ba ile ba bapisa motsamao oa likhoele tsa zinc oxide le lehola la leoatle le tsokoang ka leoatleng. Molemo oa sesebelisoa sena ke hore ha o itšetlehe ka matla leha e le afe a ka ntle, ho etsa hore e be mohloli oa matla a hloekileng a fetolang papali. E bula monyetla oa ho hlahisa matla a motlakase ka motsamao oa limolek'hule oa mocheso oa maro, o fapaneng haholo le motsamao oa setso oa mochini.

Lisebelisoa tsa theknoloji ena li ngata haholo. E ka sebelisoa ho matlafatsa nanotechnologies joalo ka lisebelisoa tsa bongaka tse kentsoeng. Sesebelisoa se ka boela sa phahamisoa ho fihlela lijenereithara tse feletseng bakeng sa tlhahiso ea matla a kilowatt-scale. Bafuputsi ba se ba ntse ba sebeletsa ho ntlafatsa matla a matla a sesebelisoa ka ho lekola lino tse fapaneng, lisebelisoa tsa piezoelectric tse sebetsang hantle le meralo e mecha ea lisebelisoa.

Patlisiso ena ea bohlokoa e fana ka mokhoa o khahlisang oa ho fehla motlakase o sa itšetleheng ka mehloli e tloaelehileng ea kantle joalo ka moea, motlakase oa metsi kapa matla a letsatsi. Bokhoni ba ho fumana matla a tlhaho a limolek'hule bo bula menyetla e mecha bakeng sa tharollo ea matla e tsitsitseng le e hloekileng nakong e tlang.

mehloling

- Lisebelisoa tsa APL - https://www.aip.org/

- Wendy Beatty, Likamano tsa Media ho AIP - [imeile e sirelelitsoe]

- Likamano tsa Bangoli: East Eight Energy Co. Ltd.; Univesithi ea Nankai