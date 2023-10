Ho futhumala ha Lefatše ho ka Eketsa Ho ata ha Coral Reef Predator

By

Ho futhumala ha lefatše ha ho kenye letsoho feela ho soeufatseng likorale empa hape ho na le monyetla oa ho eketsa palo ea li-starfish tse bitsoang crown-of-thorns starfish, tse tsejoang e le libatana tsa mafika a likorale. Li-starfish tsena, ha li se li hōlile, ke libatana tsa sebele tse jang mafika a likorale. Leha ho le joalo, ha e le bacha, e sebetsa joaloka liphoofolo tse jang litlama ’me e emela hore likorale tse phelang li fole pele li fetoha libatana tse jang likorale.

Bo-rasaense ba Univesithi ea Sydney ba ile ba etsa liteko tsa ho leka ho bona hore na li-starfish tse nyenyane tse bitsoang "juvenile crown-of-thorns starfish li ka khona ho mamella khatello ea maikutlo). Liteko li ne li reretsoe ho etsisa maemo a maqhubu a mocheso a leoatleng a lebisang ho soeufatseng likorale le ho shoa. Starfish e ne e pepesehetse maemo a mocheso oa mocheso ho tloha ho 28 ° C ho ea ho 30 ° C, 'me e bontšitse mamello e kholoanyane ho maemo a mocheso ha a bapisoa le likorale.

Boithuto bona bo phatlalalitsoeng koranteng ea Global Change Biology, bo fumane hore banana ba bacha ba Starfish ba khona ho mamella mocheso o phahameng ho fihlela matsatsi a 20. Khanyetso ena e batla e feta ka makhetlo a mararo ho feta mocheso o matla o bakang ho soeufala ha likorale. Liphuputso li fana ka maikutlo a hore metsi a futhumetseng a ka thusa li-starfish tsena. Bongata ba bodulo ba matlakala a dikorale bo bakwang ke ho sweuswa ha dikorale le ho shwa ho dumella palo ya tsona ho eketseha ha nako e ntse e tsamaya.

Ho futhumala ha leoatle ke tšokelo e tobileng bophelong ba likorale, 'me mefuta e fapaneng ea likorale e nyamela libakeng tse kang Mediterranean le Great Barrier Reef naheng ea Australia tse nang le bosoeu bo matla. Ho ea ka tlaleho ea 'muso oa Australia, 91% ea likorale tsa Great Barrier Reef li senyehile ke ho fifala ka mor'a mocheso oa nako e telele oa lehlabula.

Qetellong, ho futhumala ha lefatše ho baka tšokelo e kholo ho mepopotlo ea likorale eseng feela ka ho soeufala empa hape le ka monyetla oa ho khothaletsa ho ata ha starfish ea korona-of-thorns. Ho utloisisa litlamorao tsa phetoho ea tlelaemete tikolohong ea maoatle ho bohlokoa bakeng sa boiteko ba paballo.

mehloling

- Univesithi ea Sydney

– Global Change Biology Journal