Liphello tsa Mochini tsa Boikoetliso Kholong ea Mesifa e Lekotsoeng ka Ho Sebelisa Gel Mat

By

Boikoetliso bo tsejoa hore bo na le melemo e mengata bakeng sa 'mele ea rona, ho kenyelletsa le ho etsa hore mesifa ea rona e be matla le ho feta. Leha ho le joalo, mekhoa e nepahetseng ea ts'ebetso ena e ntse e le sephiri. Bafuputsi ba MIT ba thehile 'mete o ikhethang oa boikoetliso o entsoeng ka hydrogel o ba lumellang hore ba ithute ka litlamorao tsa boikoetliso boemong ba microscopic.

'Mate oa gel, o lekanang le kotara ka boholo, o na le likaroloana tse nyane tsa makenete. Ka ho sebelisa makenete e kantle ka tlas'a 'mete ho tsamaisa likaroloana tsena, gel e ka etsoa hore e thekesele joalo ka moseme o sisinyehang, e le hore e etsise matla a mesifa nakong ea boikoetliso. Lisele tsa mesifa li holisoa holim'a gel, 'me bafuputsi ba bona kamoo ba arabelang kateng ts'ebetsong ea mechine e entsoeng ke ho sisinyeha ha makenete.

Liphuputso tsa pele li bontša hore ho ikoetlisa ka mokhoa o tsitsitseng ho ka etsa hore mesifa ea mesifa e hōle ka tsela e kopanetsoeng. Likhoele tsena tse otlolohileng le tse sebelisoang li khona ho hokahana hammoho. Sena se fana ka maikutlo a hore gel e ka sebelisoa ho tataisa kholo ea mesifa ea mesifa, e ka lebisang ho thehoeng ha maqephe a hlophisitsoeng a mesifa e tiileng le e sebetsang. Mesifa e joalo e ne e ka sebelisoa lirobotong tse bonolo kapa bakeng sa ho lokisa lisele tse senyehileng.

Dr. Ritu Raman, oa MIT, o tšepa hore sethala sena se secha se tla khona ho thusa ho tsosolosa mesifa ka mor'a kotsi kapa ho fokotsa liphello tsa botsofali. Ka ho utloisisa hamolemo hore na matla a fapaneng a mechine, haholo-holo boikoetliso, a ama mesifa ea mesifa boemong ba lisele tsa cellular, bafuputsi ba ka hlahisa mekhoa e mecha ea ho tsosolosa ho tsamaea ho batho ba nang le mathata a likoloi le ho etsa liroboto tse tenyetsehang.

The gel mat, e bitsoang 'MagMA' (Magnetic Matrix Actuation), e fana ka mokhoa o sa tsitsang oa ho bopa likhoele tsa mesifa le ho ithuta karabelo ea bona boikoetlisong. Bafuputsi ba rera ho sebelisa gel ena e ncha bakeng sa ho ithuta mefuta e meng ea lisele le karabelo ea bona ho ts'usumetso ea mochini.

Phuputso ena e hlahisa mokhoa o mocha oa ho khothaletsa lisele tsa mesifa ho ikamahanya le ho hokahanya kholo ea tsona ka ho sebelisa 'mete oa gel o sisinyehang. Sena se na le monyetla oa ho ntšetsa pele boenjiniere ba lisele tsa mesifa le ho tebisa kutloisiso ea rona ea phello ea matla a mochini boitšoarong ba lisele.

(Mohloli: Journal reference - Brandon Rios, Angel Bu, et al., Mechanically programming anisotropy in engineered matrices with actuating extracellular matrices. Device. DOI: 10.1016/j.device.2023.100097)