Bohlokoa ba Khase ho Galaxy Breathing

Khase e phetha karolo ea bohlokoa potolohong ea bophelo ea lihlopha tsa linaleli. Le hoja ka nako e telele linaleli le lihlopha tsa linaleli e le tsona tse tsepamisisang maikutlo litabeng tsa bolepi ba linaleli, ke morao tjena moo bafuputsi ba khonneng ho bona le ho utloisisa hamolemo phello ea bohlokoa ea khase ho thehoeng le ho iphetola ha lintho ha lintho tsena tsa bokahohle.

Lentsoe “gase” le bolela sebaka se pakeng tsa linaleli, se ka fumanoang pakeng tsa lihlopha tsa linaleli, hammoho le khase ea circumgalactic e potolohileng haufi le sehlopha sa linaleli. Mantsoe ana a sebelisoa ke litsebi tsa linaleli ho hlalosa libaka tse fapaneng tsa khase, empa ha ho na moeli o tiileng pakeng tsa tsona.

Litsebi tsa linaleli li se li qalile ho manolla phallo e rarahaneng ea khase pakeng tsa lihlopha tsa linaleli, sebaka sa tsona sa circumgalactic le se lipakeng tsa linaleli. Phallo ena e phetha karolo ea bohlokoa ho laola ho thehoa ha linaleli, kaha ho phefumoloha ho tsoelang pele ha khase ke habohlokoa bakeng sa tsoalo ea linaleli tse ncha. Ha phallo ena e khaotsa, ho joalo le ka sebōpeho sa linaleli.

Mokhoa oa ho phefumoloha ha sehlopha sa linaleli o akarelletsa ho hokahana ha linaleli, matla a khoheli le mocheso le boima ba khase. Ha Bokahohle bo thehoa, khase e ile ea bokellana ka har’a lihlopha tsa linaleli ’me ea tsoala linaleli. Ha linaleli li e-shoa, li ntša khase sebakeng se potolohileng, seo qalong se chesang le ho hasana. Leha ho le joalo, ha khase e tloha sehlopheng sa linaleli, ea kokobela ’me ho teteana ha eona hoa eketseha. Sena se lumella matla a khoheli hore a hulele khase hape sehlopheng sa linaleli, moo e ka putlamang ebe e etsa linaleli tse ncha.

Litsebi tsa linaleli li khonne ho bona ho phalla ha khase ho kena le ho tsoa ho lihlopha tsa linaleli ho tloha lilemong tsa bo-1960 li sebelisa khanya e tsoang ho li-quasars tse hōle. Ba fumane hore khase ea circumgalactic e haufi le lihlopha tsa linaleli e na le tšepe e phahameng haholoanyane, e leng se bontšang hore ke phello ea ho ntšoa ha khase ke linaleli. Khase e sebakeng sa circumgalactic e boetse e sebetsa e le mohloli oa mafura bakeng sa ho thehoa ha linaleli lihlopha tsa linaleli.

Liphuputso tse kholo li senotse hore khase e sebakeng sa circumgalactic e teteaneng ka makhetlo a 1,000 ho feta khase e fumanoang sebakeng sa intergalactic. Thempereichara ea khase ena e tloha ho 10,000 ho ea ho 1 milione ea Kelvins, e etsang hore e chese ebile e bata ho feta khase ea intergalactic. Leha ho le joalo, ho ithuta ka khase e phallang ho thata ka lebaka la matšoao a holimo a tsoang ho lihlopha tsa linaleli ka botsona.

Sesosa sa khase e tsoang, eo ho leng bonolo ho e hlokomela, e ntse e sa tsejoe. E ka ba phello ea supernovae, meea ea linaleli, kapa maikutlo a lesoba le letšo. Leha ho le joalo, ho sa tsotellehe hore na sesosa ke sefe se tobileng, ho phalla ha khase qetellong hoa khaotsa, e leng ho lebisang ho tingoeng ha ho thehoa ha linaleli lihlophang tsa linaleli. Hang ha sehlopha sa linaleli se khutsa, ha se sa tla hlola se etsa linaleli ’me se tla bonahala se le khubelu ka ’mala.

Le hoja ho sa ntsane ho e-na le lintho tse ngata tseo u ka ithutang tsona mabapi le ho phefumoloha ha galactic, lipapiso li fa litsebi tsa linaleli temohisiso e molemo. Ka mohlala, papiso ea MOLEMO, ke mohlala oa ho bōptjoa le ho iphetola ha lihlopha tsa linaleli ka lilemo tse limilione tse likete, e leng se lumellang bafuputsi ho bona ka mahlo a kelello phallo ea khase e kenang le ho tsoa lihlopheng tsena tsa bokahohle.

Qetellong, khase ke karolo ea bohlokoa tšebetsong ea ho hema ha sehlopha sa linaleli. Ho utloisisa karolo ea khase ho thehoeng ha linaleli le potolohong ea bophelo ea lihlopha tsa linaleli ke habohlokoa bakeng sa ho utloisisa tšimoloho ea linaleli, lipolanete, esita le bophelo ka bobona.

